【人事・教育担当者様向け】社会の変化に対応したコンプライアンスを身につける～全社員向けeラーニング「コンプライアンス研修」2026年版を新規リリース

社会情勢の変化を背景に、企業に求められるコンプライアンスの内容は年々変化しています。

一方で、教育担当者様からは

「今年は研修でどんなテーマを扱うべきか、判断が難しい」

「毎年のコンプラ研修がマンネリ化しているから、新しい内容に刷新したいが、内製では対応しきれない」

といった声も聞かれます。

こうした課題に対応するため、株式会社エデュテイメントプラネット（本社：東京都杉並区 代表取締役 柳田 善弘）は【標準レッスン】コンプライアンス研修を提供しています。

本研修では、全社員が身につけておきたいコンプライアンスの基礎を、毎年最新の内容で学習いただけます。この度、その2026年版をリリースしました。

■標準レッスンとは

コンプライアンス研修2026 教材詳細 :https://all-e-support.jp/gplus-service/c01_hlesson/「【標準レッスン】コンプライアンス研修2026 」教材紹介サイトに移動します

エデュテイメントプラネット（以降、EP）の標準レッスンは、毎年内容が更新される全社員向けeラーニング研修です。コンプライアンスについて、今、身につけておきたいテーマをひととおり、最新の内容で学習いただけます。

・全社員に共通して必要なコンプライアンスの基礎を押さえたい

・最新の法改正や社会的関心の高いテーマも、無理なく研修に取り入れたい

・忙しい受講者でも前向きに取り組める、コンパクトでわかりやすい教材がいい

・動画やクイズを通して、理解しやすい研修にしたい

・毎年内容の違うeラーニングでコンプライアンス研修を実施したい

といったご要望をお持ちの企業様にお勧めいたします。

標準レッスンで適切な行動につながる基礎力を養い、さらにコンプライアンス各論のeラーニング研修で知識を深める、という教育施策も可能です。

■2026年版の学習テーマ

コンプライアンスシリーズ :https://all-e-support.jp/gplus-series-compliance/EPのコンプライアンスシリーズのご紹介はこちら（別サイトへ移動します）

2026年版のコンプライアンス研修は、法改正状況と、受講企業様のニーズ・社会的な関心の高い分野をふまえて構成。内容検討の負担をかけずに、今、身につけておきたいコンプライアンスの基礎を押さえられる設計です。マンネリ化した研修のアップデートや、新しいリスク領域に備えたい企業様にもお勧めします。

2026年の学習テーマ：

契約の有効性／取適法（下請法からの改正ポイント）／インサイダー取引防止／反社会的勢力への対応／営業秘密の保護／情報管理と生成AI／知的財産権と生成AI／職務専念義務／時間外労働／内部通報制度／日常生活のコンプライアンス（SNS利用の注意点、通勤・業務中の移動）

取適法については下請法からの改正ポイントを学習。生成AIは、「情報管理」「知的財産権」という2つの観点から、注意すべきポイントを整理します。すでに現場で利用が進んでいる企業様にとっても、社内での共通認識づくりのきっかけとして活用できる内容となっています。

また、「職務専念義務」「時間外労働」などの日常業務では指摘しづらいテーマ、「SNS利用の注意点」など社会人として求められるふるまいについてもクイズ形式で扱うことで、現場認識の確認や共通理解の形成につなげます。

■最新の法改正や事例からリスクをおさえ、クイズで学ぶ

本研修では、「前年のコンプライアンス違反事例」「最新の法改正情報」「日常業務に即したクイズ」を通して、コンプライアンス違反が企業にとってどのような経営リスクにつながるのかを確認し、日常業務の判断シーンを想定したクイズで学習します。

■知識の定着をめざす確認テスト

研修終盤の確認テストは全問正解を修了条件としています（不正解の場合は再出題）。受講企業様に好評の設計です。

研修後にいつでも見返して確認できる「学習のまとめ」もご用意しており、一過性で終わらない研修運用を支援します。

本研修では、受講データや、受講時に実施するアンケートを活用すれば、教育効果の可視化や社内へのフィードバックも容易です。実態把握から次の施策立案までを支援し、企業のコンプライアンス体制強化に貢献します。

コンプライアンス研修2026 教材詳細 :https://all-e-support.jp/gplus-service/c01_hlesson/「【標準レッスン】コンプライアンス研修2026」詳細ページ ※別サイトに移動します

サンプル教材もすぐにご覧いただけます。お気軽にお問合せください。

■お問い合せ先：

マーケティング担当 渡辺、松井、久保木、外山

e-mail：info@edtm-planet.co.jp

※土日・祝祭日・年末年始はお休みをいただいております。

【標準レッスン】コンプライアンス研修2026

株式会社エデュテイメントプラネットは、成果の出る組織づくりをめざす全社員教育のプラットフォーム「GRONIA」を提供。累計200万人以上の皆様のご受講実績と、平均95%以上の高い研修修了率を実現しています。

eラーニングのトータルソリューション GRONIA plusについてはこちらから(https://all-e-support.jp/)

「【標準レッスン】コンプライアンス研修2026」教材詳細はこちらから(https://all-e-support.jp/gplus-service/c01_hlesson/)

※教材の無料サンプルもご手配できます。ぜひお問い合わせください。

■ GRONIA plusとは:スムーズかつ効率的な受講環境を提供する、eラーニングのトータルソリューション

・丁寧なサポートで高い修了率をお手伝い：

GRONIA plusのサービスにはeラーニング教材の提供とあわせた受講環境の提供や、受講者の管理機能はもちろん、eラーニングの研修実施のサポートもパッケージに含まれています。「外部のeラーニングサービスは使ったことがなくて…」という場合も、受講者の登録方法から教材のカスタマイズまで、丁寧にサポートし、修了率アップに寄り添います。

・ラインナップの充実：

「ハラスメント防止シリーズ」「コンプライアンス研修シリーズ」など、多岐にわたるテーマでの教材をご提供しています。

・年間契約で、シリーズの中から課題感にあった教材をピックアップ可能：

今回ご紹介した「取適法・フリーランス保護法」以外にも、シリーズ内には年間契約で使える教材を数多くご用意しています。

組織の独自のニーズに合わせて教材を選択したり、教材をカスタマイズしたりすることで、「必要な教育を、必要なときに」実施できます。

GRONIA plus ハラスメント防止シリーズ：https://all-e-support.jp/gplus-series-harassment/

GRONIA plus コンプライアンス研修シリーズ：https://all-e-support.jp/gplus-series-compliance/

■株式会社エデュテイメントプラネット（EP）について

「よい教材は、人を変え、世界を変える」をコーポレート・メッセージに掲げ、社内教育ご担当者様や教育事業者様の目的達成を、エンドユーザーである社員様の学習効果の向上という切り口で支援しています。

特にeラーニングを活用した全社員研修に定評があり、業界を問わず、多くの大手企業様にもご活用いただいています。

https://all-e-support.jp/

名称：株式会社エデュテイメントプラネット（EP）

代表：代表取締役 柳田 善弘

創業：2003年2月

本社：東京都杉並区南荻窪4丁目29番10号