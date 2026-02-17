労務管理の非定型業務をAIで標準化。「HRbase」が就業規則チェック機能をリリース

株式会社HRbase

株式会社HRbaseは（本社：大阪市中央区、代表取締役：三田弘道）は、2026年2月17日、AIが規定の法的リスクを瞬時に洗い出し規定案を提示する「就業規則チェック機能」をリリースいたしました。

本機能を皮切りに、今後、複雑な分岐や判断を伴う労務管理の「非定型業務」に対応する特化型AI機能を順次拡充し、属人化した現場の課題を抜本的に解決してまいります。



■ HRbaseとは

HRbaseは、社会保険労務士が開発した労務管理特化型AIサービスです。

これまでのサービス提供を通じて蓄積してきた労務資料や専門家のノウハウをAI機能と組み合わせることで、企業の労務管理担当者と、社会保険労務士の業務をアシストしています。

企業向けの HRbase と、社会保険労務士向けの HRbase PRO の2サービスを展開し、労務管理や労務相談において迅速かつ正確な対応をAIで支援しています。

■ 開発の背景と社会的課題

日本の労働法令は毎年のように改正され、特に育児・介護休業などの制度は複雑化の一途をたどっています。現場では以下のような課題が山積し、担当者の負担は限界に達しています。

終わらない法改正対応

労働関連法令や行政通達は継続的に更新されるため、常に最新情報を収集し就業規則や社内規程へ反映する必要があります。しかし、情報収集から解釈、規定改定までには多くの時間と専門知識が必要であり、結果として規定の更新が追いつかず、知らないうちに現行法との乖離が生じるケースも少なくありません。

標準化できない個別対応

従業員からの労務相談や制度に関する問い合わせは個別事情に左右されることが多く、単純なFAQやマニュアルでは対応しきれない場面が増えています。担当者の経験や知識に依存する部分が大きく、対応品質の不均一化や判断にかかる心理的重圧の増大につながっています。

定型業務しか救えない既存DX

多くの労務DXツールは、入退社手続きや給与計算などの定型業務の効率化に貢献してきました。一方で、法改正対応や従業員からの問い合わせ対応といった判断を伴う「非定型業務」については、これまで十分に対応できるシステムが存在せず、依然として人手に頼らざるを得ない状況が続いています。その結果、業務の属人化や担当者への負担集中、長時間労働の一因となっています。

結果として、労務管理は非効率と属人化の温床となり、担当者の交代や引き継ぎすら困難な状況を生んでいます。

HRbaseは、これらの標準化が困難な「非定型業務」を効率化することを目指し、今回の新機能を開発いたしました。

■ 「就業規則チェック機能」の詳細

法的リスクや不備を瞬時に可視化

専門家の知見を学習したAIが、就業規則を自動解析し、以下の観点からチェックを行います。

- 法改正への未対応箇所の抽出- 法的リスクのある規定の検出- 項、号レベルでの抜け漏れや重複の確認規定案の自動提示で、修正をスピーディに

単なる不備の指摘に留まらず、参考となる「規定案」をAIが提示します。

- 法改正や運用リスクを踏まえた規定案の提示- 編集履歴の保存・閲覧による変更管理- 条文の追加・削除時の条番号自動修正Wordデータのままアップロード・出力が可能

データをシステムの形式に合わせる必要はありません。現在使用しているWordデータのままアップロードしてチェックを行い、そのままの形式で出力・保存が可能です。



本機能は、社会保険労務士など専門家の知見を反映したAIを活用し、法令適合性の確認に加えて実務運用上のリスクも踏まえた総合的なチェックを行います。単なる条文の適否判断にとどまらず、現場運用で生じやすい課題や労務トラブルの予防を意識した規定案の提示まで支援することで、形式的な法令チェックを超えた実践的な規程整備を可能にします。

■ 今後の展望

詳細を見る :https://5005125.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5005125/use_marketing/%E3%80%90HRbase%E3%80%91%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E8%A6%8F%E5%89%87%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A9%9F%E8%83%BD_%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%B3%87%E6%96%99.pdf

労働法令の複雑化に伴い、実務の現場では「自分の判断が正しいのか」「法改正への対応に漏れはないか」という、目に見えない不安や心理的負担が常態化しています。HRbaseが目指すのは、こうした実務担当者の抱える負担を軽減し、その先にいる働く人すべての人たちへ確かな安心をもたらすサービスです。

今回リリースした就業規則チェック機能は、その取り組みの第一歩です。今後も専門家の知見とAI技術を融合し、法改正対応、労務相談、規程整備など複雑な判断を伴う「非定型業務」の支援機能を継続的に拡充することで、労務管理の高度化と業務効率化の両立に貢献してまいります。

株式会社HRbaseについて

「働くをカラフルに」をミッションに掲げ、労務管理×テクノロジーのリーディングカンパニーを目指すスタートアップ企業です。

労務管理の負荷を軽減し、社会保険労務士や企業の労務担当者がもっと大切な仕事に向き合うことができれば、日本社会が抱えている労働の課題は減っていくと信じ、独自の視点で開発を進めています。

ミッション・ビジョン・バリューと、HRbaseブランドの特徴は以下のページを参照ください。

https://hrbase.co.jp/about/

弊社サービスについては、以下のサイトを参照ください。

・企業向けサービス｜HRbase https://biz.hrbase.jp/

・社労士向けサービス｜HRbase PRO https://pro.hrbase.jp/

会社名：株式会社HRbase

代表者：代表取締役 三田弘道

本社：大阪市中央区谷町2丁目1-19 サンクチュアリーコート3A号室

事業概要：AIを活用した労務管理サービスの開発、および労務相談プラットフォームHRbaseの提供

コーポレートサイト：https://hrbase.co.jp/