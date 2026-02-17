AI・自動化時代の内定承諾率を左右する！「学生一人ひとりとの向き合い方」を独自データで徹底解明

MIL株式会社

インタラクティブ採用で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、

代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、2026年2月24日（火）～26日（木）に開催するオンラインカンファレンス「新卒採用ミライ会議 2025 秋」にて、株式会社ビズリーチ、株式会社RECCOOとの

特別対談を実施します。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260217_milai-kaigi■ セッション概要

AIや自動化による効率化が進む一方で、採用市場では「大手志向・超安定志向」が加速し、

母集団形成や志望度の醸成がかつてないほど困難になっています 。

本セッションでは、ビズリーチ・キャンパス×RECCOO両社が保有する数千名規模の学生データを基に、感覚値ではない「採用の現在地」を可視化します 。さらに、内定承諾後の心理変化や、辞退を容認する学生層の増加といった市場のリアルを紐解き、「最後は人で選ぶ」という学生の決定打に対し、現場社員を介していかに心を動かすべきかを探ります 。

タイパ意識の高い27卒・28卒に対し、今人事が着手すべき具体的なコミュニケーション設計まで、

３社の知見を凝縮してお届けします 。

■ 開催概要

タイトル：

AI・自動化時代に、なぜ“学生一人ひとりと向き合う”と内定承諾率が上がるのか

～学生データが示す「幸せな採用」とは～

開催日時：

１. 2026年2月24日（火）11:25～12:05

２. 2026年2月25日（水）11:25～12:05

３. 2026年2月26日（木）11:25～12:05

開催形式： オンライン（参加無料）

■ こんな方にオススメ

・学生の「大手・知名度重視 」の壁に当たり、自社の魅力が正しく伝わっていないと感じている方。

・内定承諾後の辞退防止（リテンション）に頭を悩ませており、承諾後も踏まえた対策を打ちたい方。

・現場社員のリソースが有限である中で、いかに効率的かつ効果的に「直接接点 」を作り、承諾率を最大化させるかを知りたい方。

・AIや自動化ツールを導入している一方で、「学生との距離が遠くなった」「歩留まりが改善しない」など効率化の副作用に直面している採用責任者・担当者様。

申込方法：

以下フォームよりお申込みください。お申込み完了後、視聴URLをメールでお送りします。

お申し込みはこちら :https://lp.mil.movie/milai-kaigi-2026-spring?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260217_milai-kaigi■登壇者

草深 生馬 氏

株式会社RECCOO CHRO

2011年 IBM Japan へ新卒入社。新卒採用と部門担当人事を経験後、2014年に Google 採用チームへ転職。国内新卒採用プログラムのリード、MBA 採用プログラムのアジア太平洋地域リードを兼任する傍ら、Google の人事制度について社内研究チームを組織し、より多くの企業・社会へ知見を共有すべく、人事制度のコンサルテーションや講演を実施。2020年春より現職。

江浪 啓典 氏

株式会社ビズリーチ 新卒事業部 ビジネスマーケティンググループ マネージャー

2016年株式会社ビズリーチに新卒入社。中途領域の新規営業やビジネス職の新卒採用を経て、ビズリーチ・キャンパスを運営する新卒事業部に異動。大手企業向けの営業や学生向けマーケティングを経て、現在はBtoBマーケティング組織の立ち上げに従事。

山田 耕平 氏

MIL株式会社 執行役員 マーケティング部マネージャー

2019年よりMIL株式会社に参画し、ビジネスサイドの複数チームを管掌。 長期化・早期化が進む採用市場に対し、テクノロジーによる構造改革を推進。 動画技術を「採用DX」の基盤とする「インタラクティブ体験（IX）」を掲げ、求職者と企業のコミュニケーションを最適化。 現在は「インタラクティブ採用」推進責任者として、企業の採用CX向上とプロセスデジタル化を支援している。

■カンファレンス全体・開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/35466/table/77_1_be1964a3d004256b65f0c131ad399c99.jpg?v=202602171151 ]

