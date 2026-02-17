【ハイブリッドイベント開催】『集団浅慮』著者・古賀史健氏 × ユナイテッドアローズCHRO・山崎万里子氏が語る「本質的な多様性」

株式会社Smart相談室

働く人のモヤモヤに向き合い、個人の成長と組織の成長の一致を支援する株式会社Smart相談室（本社：東京都港区、代表取締役・CEO：藤田 康男）は、2026年3月10日（火）19時より「スマソウナイトvol.3 ～「組織の多様性」を考える夜～」を開催いたします。本イベントはオフライン・オンラインのハイブリッド開催です。

お申し込みはこちら :https://smart-sou-night-vol3.peatix.com/

現在の日本企業において、「多様性」という言葉は浸透したものの、実態は属性の数値目標に終始し、思考の「同質化」が加速しているという危惧があります。 居心地の良さを優先するあまり、本質的な議論を避け「全会一致」を強いてしまう集団浅慮のリスクは、現代の経営における最大のブレーキです。同調圧力が生む「納得感のない意思決定」は、社員のエンゲージメントを低下させ、組織の成長を根本から阻害します。

本イベントでは、株式会社ユナイテッドアローズ CHRO 山崎万里子氏と、株式会社バトンズ代表取締役／ライター 古賀史健氏をお招きし、異なるバックグラウンドを持つお二人の視点から、組織が陥りがちな「集団浅慮」のメカニズムを多角的に紐解くとともに、組織を「異論を歓迎する土壌」へとアップデートするための具体的なヒントを探ります。

■プログラム内容

●現地にてご参加の方

18:30 開場

19:00 オープニング

19:05 トークセッション

19:45 質疑応答

20:00 懇親会 ※軽食とドリンクをご用意しております。

21:00 写真撮影

21:30 終了

●オンラインにてご参加の方

18:45 開場（zoomでの接続が可能となります）

19:00 オープニング

19:05 トークセッション

19:45 質疑応答

20:00 終了

■開催概要

■登壇者プロフィール

- 日時：2026年3月10日（火）19:00-21:30- 開催形式：オフラインとオンラインのハイブリッド開催- 場所(オフライン参加の方)：SmartHR本社 8F- 参加費：無料- 対象：経営層/人事/労務/総務のご担当者さま- 登壇者：株式会社ユナイテッドアローズ CHRO 山崎万里子氏、株式会社バトンズ代表取締役／ライター 古賀史健氏- お申込みページ：https://smart-sou-night-vol3.peatix.com/

山崎 万里子 氏

株式会社ユナイテッドアローズ CHRO

1973年福岡生まれ。学習院大学在学中、ユナイテッドアローズで生まれて初めてのアルバイトを経験し、1996年に新卒2期生として入社。20代は販売促進やブランディングなど営業戦略を担当し、30代以降はコーポレート戦略、管理職へとキャリアチェンジ。広報宣伝部長、経営企画部長を経て、2024年より執行役員CHRO・人事本部長を務める。座右の銘は「鬼手仏心」「蝶の如く舞い、蜂の如く刺す」。

古賀 史健 氏

株式会社バトンズ代表取締役／ライター

株式会社バトンズ代表、ライター。1973年福岡県生まれ。九州産業大学芸術学部卒。1998年、出版社勤務を経てライターとして独立。主な著書に『集団浅慮』、『さみしい夜にはペンを持て』（第73回小学館児童出版文化賞最終候補）、『さみしい夜のページをめくれ』、『取材・執筆・推敲』のほか、世界40以上の国と地域で翻訳された『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』（岸見一郎共著）シリーズや、糸井重里氏の半生を綴った『古賀史健がまとめた糸井重里のこと。』（糸井重里共著）などがあり、編著書累計は2200万部を数える。2015年にライターズ・カンパニーとして株式会社バトンズを設立。

◼ 株式会社Smart相談室について

「働く人の『モヤモヤ』を解消し、『個人の成長』と『組織の成長』を一致させる」をミッションに、法人向けオンライン対人支援プラットフォームを開発、運営しています。2021年2月、医療系事業会社で10年間、新規事業開発と組織マネジメントに従事した藤田康男が代表として設立し、メンタル不調の未然防止により企業の健康経営を後押しする社外相談窓口サービス「Smart相談室」と、個人の可能性を最大化し企業の人的資本経営を加速させるコーチングサービス「Smartマイコーチ」を展開しています。Smart相談室はSmartHRのグループ会社です。



◼ 会社概要- 社名：株式会社Smart相談室- 代表取締役・CEO：藤田 康男- 設立：2021年2月1日- 所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smart-sou.co.jp/company- 事業内容：企業向けオンライン対人支援プラットフォームの開発、運営- - Smart相談室 https://smart-sou.co.jp/counseling- - Smartマイコーチ https://smart-sou.co.jp/coaching

