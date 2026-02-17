Teachme Biz、動画AIの新機能をリリース。音声なし動画からでも、動画内の手順をAIが解析してマニュアル化

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」において、音声のない動画からでもAIが動きや変化といった描写情報をもとに手順を判別してシーン分割し、マニュアルのドラフトを生成できる新機能をリリースすることをお知らせします。今回のアップデートにより、現場の作業動画や無音の画面収録はもちろん、「話すスピードよりも作業が早い工程」や「見たままを真似るほうが早い所作」など、音声による解説が困難、あるいは適さない動画からでも、AIが手順の区切りを判別してマニュアルの土台をスムーズに作成できるようになります。

労働力不足が深刻化する中、手順の言語化（音声解説）が困難だった現場の「暗黙知」の可視化をAIにより容易にすることで、動画を価値あるマニュアル資産へと転換。属人化を解消し、リーンオペレーションの実現を加速させます。

■新機能提供の背景

「Teachme Biz」は現在、国内外約2,300社以上で活用されているマニュアル作成・共有システムです。独自のステップ構造により、属人化しやすい業務を適切に分解・可視化。画像や動画をベースにすることで、「いつ・誰が・どこで作業しても品質を一定に保つ」標準化されたオペレーションの運用を可能にします。当社は2024年より、現場の知見を迅速に資産化するため、一貫して動画におけるAI機能対応を強化してまいりました。

- 2024年6月：AIによる動画の自動分割、音声からの字幕・ステップ概要生成の提供を開始。- 2025年7月：アップロード済動画からの半自動生成に対応。過去に撮影し、ストレージに眠っていた動画資産のマニュアル化が可能に。- 2025年10月：字幕翻訳の強化や2言語表示など、多国籍な現場への対応を拡大。

こうした進化によって「動画からマニュアルを作る」ハードルは大きく下がりましたが、一方で実際の現場では工場の騒音等で解説が録音できない、あるいは手順説明が不足している等の理由により、「動画はあるが、音声による解説がないためマニュアルがうまく作れない」という課題を抱えていました。

実際の現場では、動画のマニュアル化において以下のような課題が存在します。

- 音声が「出せない・聞こえない」環境的課題：工場の機械音で解説が録音できない、機密保持のため無音で管理されている。- 音声が「追いつかない」時間的課題：スキャンやラベル貼りなど、話すスピードよりも作業が早く進んでしまう。- 音声よりも「見たほうが早い」構造的課題：キッティング・配線や梱包の所作など、「見たまま」を真似るほうが理解が早い。

こうした課題に対し、動画内の動きや描写をもとにした動画分割機能を開発することで、音声の有無に左右されず動画資産を活用できる環境を実現。作成における実務的・心理的ハードルを根本から下げ、現場の誰もがマニュアルを作成・更新できる環境づくりを支援します 。

■新機能の概要

音声がない動画からでも、AIが動画内の動きや描写をもとにシーン分割を行い、マニュアルのドラフト（ステップおよび説明文）を生成します。これにより、シーン分割から内容構成まで、ユーザーのマニュアル作成負荷を大幅に抑制できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32315/table/146_1_bd314cdc8411f0e47e232e06a4fb850b.jpg?v=202602171151 ]

＜その他の概要＞

■ご活用例

- 利用料金：Teachme AI（ビデオProプラン、作成Proプラン、プレミアムプラン）を利用のお客様、もしくは2026年3月以降のTeachme Bizの新プランなら全てのユーザー様がご利用可能です。※将来的にプランや料金設定を見直す可能性があります。また、一部の機能は段階的に提供する見込みです。- 対応アプリ：Webブラウザ版- 機能詳細ページ：https://help.teachme.jp/hc/ja/articles/55213414192409

以下のようなケースにおいて、本機能をご活用いただけます。

■今後の展開

スタディストでは、今回のアップデートにとどまらず、今後もAIを活用した機能開発をさらに加速させてまいります。動画解析の精度をさらに高めることで、言語化しきれなかった現場の「暗黙知」の可視化をより強力に支援し、マニュアル作成における徹底的な効率化を追求します。現場に眠る膨大な動画を、価値ある「資産」として最大限に活用できる環境を構築し、マニュアル作成体験を根本から刷新することで、組織の生産性を高めるリーンオペレーションの実現に貢献してまいります。

■本機能に関するお問い合わせ先

Teachme Bizの導入企業様は当社担当者にお問い合わせください。

Teachme Bizの導入を検討されている方はこちら(https://biz.teachme.jp/question/contact/)よりお問い合わせください。

■Teachme Bizについて

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポートし、国内外の2,300社以上で活用されています。デロイト トーマツ ミック経済研究所による『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2024年度版』における「動画マニュアル作成支援ツール市場」の調査では、すべての業種、ユーザー規模において売上金額シェアNo.1を獲得しました。

https://biz.teachme.jp/

■リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

https://studist.jp/our-vision



■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関するコンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/