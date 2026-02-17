愛知管材工業株式会社にマッスルスーツ「Soft-Power(R)」導入

株式会社イノフィス

アシストスーツを製造・販売する、東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、2025年12月、愛知管材工業株式会社(愛知県半田市、取締役社長：鳥居 孝行)に、サポーター型アシストスーツ「マッスルスーツSoft-Power(R)」を納品しました。アシストスーツは、同社スタッフの身体的負担軽減に貢献いたします。

■高齢作業者中心の現場に課題。将来の人材多様化も見据えて導入を決定

愛知管材工業は、JFE商事鋼管管材株式会社から、鋼管・管材の荷役作業を請け負っております。特に管材は1箱平均20kgと重く、入庫・出庫（出荷）での「棚への出し入れ作業」において、作業者は腰痛や指先のしびれが発生していました。また、高齢の作業者が比較的多い中、今後は女性の雇用も視野に入れていたため、将来の人材多様化も見据えて対策の検討を始めました。

初めにリフトを導入し、一定の効果はあったものの、腰を曲げた姿勢での作業は依然として多く、大きな負担軽減には至っていませんでした。また、低価格帯のアシストスーツも試用したものの、十分な効果を感じることができませんでした。そんな中、展示会で出会った「マッスルスーツSoft-Power(R)」を着用されて効果を実感。導入を決定していただきました。

■愛知管材工業様からのコメント（総務部 鈴木様）

現場環境の整備や作業者の負担軽減を担当する立場として、腰への負担対策が必要だと感じていました。過去に低価格帯のアシストスーツも試しましたが、十分な効果を実感できず、選び方や現場との相性が重要だと感じました。12月から「マッスルスーツSoft-Power(R)」の着用を開始し、一定の効果を感じています。ただ、体格や疲労状況など人によって感じ方に差もあるため、一番現場に合う形を模索中です。将来の人材多様化も視野に、先行的に作業負担を下げる環境づくりを進めていきます。

■マッスルスーツSoft-Power(R)（ソフトパワー）について

マッスルスーツシリーズで培った人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラス※1の補助力を実現。腰の負担を35％軽減※2します。製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業や、介護現場でのつらい姿勢維持、農作業の前傾姿勢など腰に負担のかかる作業で効果を発揮します。

※1 当社比 ※2 当社実証実験により

製品名：マッスルスーツSoft-Power(R)（ソフトパワー）

サイズ：１サイズ（適用身長：150cm～200cm、ウエストサイズ：フリー）

メーカー希望小売価格：59,400円（税込）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/product/soft-power/

○「マッスルスーツ」は株式会社イノフィスの登録商標です。

＜製品ラインナップ＞

マッスルスーツSoft-Powerマッスルスーツシリーズラインナップ＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目１０－１ セントラルプラザ 2階

東京理科大学神楽坂キャンパス インキュベーション施設ルーム３

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/ (https://innophys.jp/exhibition-hall/)

アシストスーツショールーム