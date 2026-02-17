Nint ECommerce、広告×検索順位を可視化する「検索順位モニタリング機能」を提供開始

株式会社Nint

国内3大ECモール（楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピング）の公開データを収集・分析するクラウドサービス「Nint ECommerce」を提供している株式会社Nint（本社：東京都新宿区、代表取締役：吉野順子、以下「Nint」）は、EC事業者の検索・広告運用における課題を解決する新機能「検索順位モニタリング機能」の提供を開始しました（対象モール：楽天市場、Yahoo!ショッピング）。

本機能により、これまで経験や勘、手作業に頼らざるを得なかった検索順位や広告露出状況の把握をデータで可視化し、効率的かつ検証可能なEC運用を支援します。さらに、対策すべきキーワードの抽出や、広告施策がオーガニック検索順位に与えた影響の把握まで可能となり、日々の確認工数の削減と売上機会の最大化を同時に実現します。

開発背景：検索・広告運用が「見えない」ECの現場

近年、楽天市場をはじめとするECプラットフォームでは、SEO対策やサーチ広告の運用が売上拡大の重要な要素となっています。一方で、多くのEC担当者は、検索サジェストなど限られた情報をもとに施策を立案し、自社商品の検索順位や広告の露出状況を一つひとつ手作業で確認するなど、属人的かつ非効率な運用を余儀なくされています。

特に、

- 広告施策によって検索順位がどの程度変化したのか- 広告が実際にどの順位で露出しているのか- 対策すべきキーワードは何なのか

といった情報を継続的・体系的に把握することが難しく、十分な改善や検証が行えないことが課題となっていました。

NintはこうしたEC運用の構造的な課題に着目し、検索・広告施策を「見える化」することで、データに基づいた意思決定を可能にする「検索順位モニタリング機能」を開発しました。

新機能「検索順位モニタリング機能」について

本機能は、EC事業者が日々の検索・広告運用を効率的かつ客観的に把握・改善できるよう、以下の3つの特長を備えています。

1．キーワード別の検索順位を継続的にモニタリング

Nint ECommerce上で、自社商品の任意のキーワードにおけるオーガニック検索順位および売上順位を一元的に確認できます。検索順位の推移は履歴として蓄積されるため、広告施策やSEO対策の実施前後で、順位がどのように変化したかを視覚的に把握することが可能です。

これにより、「広告投資がオーガニック検索にどのような影響を与えたのか」を1画面で確認でき、根拠ある予算配分や施策判断が可能になります。

2．広告キーワードの露出状況を可視化・履歴管理

モール内広告におけるキーワードごとの露出順位を確認でき、履歴データとして蓄積します。これまでクリック数やROASといった数値だけでは判断しづらかった、「広告が実際に表示されているかどうか」を明確に把握できます。

たとえば、クリック数が伸び悩んでいる場合でも、その要因が「露出順位の低さ」にあるのか、「キーワード自体の需要の低さ」にあるのかを切り分けて分析することが可能になります。

3．対策すべきキーワードを自動レコメンド

ジャンルごとの頻出ワードをもとに、対策すべきキーワードを自動で提案します。あわせて、各キーワードの市場規模（ワードパワー）を数値化して表示することで、需要の大きさを踏まえた効率的なSEO対策・広告運用を支援します。

「どのキーワードから手を付けるべきか分からない」という状態を解消し、売上インパクトの大きい施策から着手できる環境を実現します。

活用シーン例

- 広告投資がオーガニック検索順位に与えた影響を可視化し、根拠ある予算配分やレポート作成に活用- 広告キーワードの露出順位から、改善すべき施策の優先度を判断- ジャンル別の頻出ワードをもとに、注力すべきキーワードを抽出

検索順位や広告露出を継続的に可視化することで、日々の運用判断から次の打ち手検討までを効率化します。

利用方法・提供条件

本機能は、Nint ECommerceの「業種分析」および「商品分析」をご契約中のお客様であれば、追加料金なしでご利用いただけます（一部、登録枠数の追加はオプション対応）。

商品分析画面から対象商品を登録し、検索順位モニタリングページにて任意のキーワードを追加することで、翌日以降、オーガニック検索順位および広告検索順位のデータ取得が開始されます。

今後の展望

Nintは今後も、EC市場の変化を「素早く・深く・わかりやすく」捉えられるデータ分析と機能開発を通じて、EC事業者の意思決定と事業成長を支援してまいります。

Nint ECommerceについて

Nint ECommerceは、AIやクローリングなどの技術により日本国内の3大ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング）で販売される商品の売上金額・販売数量を高精度に推計したデータに、ECモール内でのプロモーションデータ等も加えた総合的なECデータ分析ツールです。

無料トライアルもご案内しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

Nint ECommerceの詳細へ :https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=search-ranking-monitoring

株式会社Nint 会社概要

代表者： 吉野順子

所在地：東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー37F

URL：https://nint.jp/corp

設立：2019年2月

事業内容：ECデータ分析サービスの提供

Nintグループは「データで世界を自由にする」というミッションのもと、急拡大するEC市場において、誰もが最適なマーケティング施策を可能とするECデータ分析プラットフォームを実現します。

中国・日本のEC市場で10年以上にわたり、EC市場動向に関する推計データを独自に蓄積・提供し、日本で約2,100社のサービス導入実績があります。

- Nintコーポレートサイト(https://www.nint.jp/corp/)- Nint ECommerceサービスサイト(https://www.nint.jp/ec?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=search-ranking-monitoring)