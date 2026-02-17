亀梨和也主演、球団再建を巡る人間ドラマが動き出す日本版『ストーブリーグ』3月28日（土）より、Lemino・WOWOWでスタートキービジュアル公開

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日（土）よりLemino・WOWOWにて一挙放送・配信することが決定！併せて、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼ら追加キャストの出演が発表され、キービジュアル、人物相関図が解禁となりました。

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSで放送され、社会現象を巻き起こした同名ヒューマンドラマの日本リメイク版。野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）が、万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、オフシーズンの球団運営フロント陣の奮闘劇が描かれます。

韓国版は最高視聴率20.8%を記録。韓国のゴールデングローブ賞ともいわれる「第56回百想芸術大賞」テレビ部門でドラマ作品賞をはじめとする多数の賞を受賞しました。

日本リメイク版では、野球未経験ながら大胆な改革を推し進めるプロ野球チーム”ドリームズ”の新GM・桜崎準に亀梨和也、桜崎を支える編成本部長・蒔田理紗役には長濱ねる、そして桜崎の前に立ちはだかる球団社長・根岸壮役を野村萬斎が演じます。

追加キャスト発表 桜崎を取り巻く球団運営スタッフ陣から選手陣まで一挙解禁

今回新たに、桜崎を取り巻く球団運営スタッフ陣として、葉山奨之、梶原善、六角慎司、森優作、中川晴樹、伊藤修子、永野宗典の出演が発表されました。

さらに、万年最下位チーム・ドリームズを率いる監督を板尾創路が務めることも明らかに。選手陣には勝地涼、佳久創、谷恭輔、佐藤祐基、そして韓国からの参加となるチャ・ジュノ、堀井新太らが名を連ねます。

また、桜崎が交渉を持ち掛けるライバル球団・バイキングスのGMとして甲本雅裕の出演が決定。加えて、原作韓国ドラマ『ストーブリーグ』からハ・ドグォンのカメオ出演も実現しました。

そして、桜崎の抱える過去のカギを握る存在として、弟を木村柾哉（INI）、元妻を矢田亜希子が演じます。さらに蒔田の姉には剛力彩芽が決定しました。

一方、球団ドリームズを傘下に持つオーナー企業にも新キャストが加わります。会長には吉田鋼太郎、会長の息子に安井順平が出演。世代・ジャンルを超えた豪華キャストが集結しました。

また人物相関図が公開され、桜崎を取り巻くフロント陣、監督、選手、家族、オーナー企業との複雑な関係性が明らかになります。

様々な人物の感情が交錯する中、GM桜崎を中心に、物語がどのように展開していくのか。シーズン開幕前の戦いにご注目ください。

●ドラマ『ストーブリーグ』人物相関図●

●ドラマ『ストーブリーグ』配信・放送情報●

放送・配信表記：Lemino・WOWOWで2026年3月28日（土）13:00スタート

●ドラマ『ストーブリーグ』特設サイト●

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_dsnlnr-stoveleaguelp-0217(https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_dsnlnr-stoveleaguelp-0217)

●イントロダクション●

2019年韓国で社会現象を巻き起こしたドラマ『ストーブリーグ』がついに日本版として登場！

亀梨和也演じる野球未経験のGM(ゼネラルマネージャー)が万年最下位のプロ野球チーム「ドリームズ」の再建に挑む。編成本部長・蒔田理紗(長濱ねる)をはじめとする運営スタッフと、時に衝突し、時に力を合わせながら、

常識を覆す大胆な改革でチームに変化をもたらしていく。

球団オーナーの思惑も交錯する中、プロ野球オフシーズンを舞台に、チーム強化に奮闘する「ドリームズ」勝負のシーズンが始まる。

●あらすじ●

熱く、そして冷静なチーム・ビルディングの行方を描く逆転劇！

万年最下位に沈むプロ野球チーム「ドリームズ」。

チーム内の派閥争い、守備のミスを連発する選手たち――その内部は、崩壊寸前の状態だった。

そんなドリームズの再建を託されたのが、野球未経験のゼネラルマネージャー・桜崎準。彼は競技経験こそないものの、これまで複数のスポーツチームを優勝へ導いてきた、“優勝請負人”として知られる人物だ。桜崎は問題の根本に切り込むべく、選手やフロント陣と衝突しながらも、常識にとらわれない改革を次々と打ち出していく。そして、彼が最初に下した決断は――球団の象徴とも言えるスター選手のトレードだった。

勝利とは何か。チームとは何か。選手だけでなく、球団スタッフをも巻き込みながら、その問いに向き合っていく。

●作品概要●

■ストーリー：全8話

■監督：瑠東東一郎（『おっさんずラブ』、『ビリオン×スクール』、『極主夫道』ほか）、松下敏也（『推しが上司になりまして』、『ビリオン×スクール』ほか）、塚田芽来（『御曹司に恋はムズすぎる』、『ビリオン×スクール』ほか）

■脚本：吉高寿男（『ミッドナイト屋台』ほか）、中村允俊（『Re:リベンジ-欲望の果てに-』ほか）

■音楽：宮崎誠（『ビリオン×スクール』、「SPY×FAMILY」、「ワンパンマン」ほか）

■出演：亀梨和也 長濱ねる 葉山奨之 梶原善 木村柾哉(INI) ／ 板尾創路 勝地涼 甲本雅裕 剛力彩芽 ／ 吉田鋼太郎 ／ 野村萬斎 ほか

コピーライト：(C)FANY Studio

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

映像事業においては「FANYStudio」の名でバラエティ番組からドラマや映画など様々な映像コンテンツを展開しています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/