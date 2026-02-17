130年の知見を「ReDesign」し、市場調査/仮説検証プロセスを劇的に高速化 ライオン株式会社が製造業向けAIエージェント「Aconnect」を採用

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社(本社：東京都港区、以下：当社)が提供する製造業向けAIエージェント「Aconnect」は、ライオン株式会社(本社：東京都台東区、以下：ライオン)に採用頂いたことをお知らせいたします。

ライオンは、Aconnectを単なる検索ツールではなく「思考のパートナー」として活用することで、市場調査や仮説検証のプロセスを劇的に高速化し、既存事業の枠を超えた新たな価値創造(ReDesign)を推進しています。

導入の背景：130年の歴史を活かし、新たな価値を生み出すための課題

創業130年を超える歴史を持つライオンは、「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」をパーパスに掲げ、ハミガキや洗剤などの既存カテゴリに留まらない事業機会の創出を加速させています。

そこで事業部門と協働で事業機会創出の役割を担うのが、この度「Aconnect」を導入したビジネス開発センターです。同センターは生活者の深層心理や行動文脈を深く理解し、市場機会(ニーズ)と自社技術(シーズ)を結びつける役割を担い、将来の収益の柱となる事業の芽の創出を目指しています。

「Aconnect」導入前のビジネス開発センターでは、大きく2つの課題が存在しました。

１.：情報の断絶

社内に膨大な調査データという資産を保有しており、それらを社外のマクロトレンドと結びつけ、新しい着想へと昇華していく仕組みを検討していました。人手による情報収集では、社内外に点在する情報を網羅的に掛け合わせることに限界があり、既存資産を十分に活かしきれていないもどかしさを感じていました。

２.：確固たる強みのさらなる進化(バイアスの打破)

長年培ってきた専門性を大切にしながらも、既存の延長線上に留まらない発想を生み出すことを目指す中、生活者自身も気づいていない本音(インサイト)に寄り添うためには、既存の思考の枠組みやバイアス(思い込み)を超え、非連続な新しい価値をスピーディーに創出する仕組みを必要とされていました。

これらの課題を解決、既存の枠組みを超えた価値創出の加速を目的に「Aconnect」を導入いただきました。

「Aconnect」が選ばれた理由：「検索」ではなく「思考の拡張」

数あるAIツールの中から「Aconnect」が採用された決定的な理由は、単なる業務効率化に留まらない「思考の拡張力」にありました。

一般的な検索ツールが「答え」を探すことに主眼を置くのに対し、「Aconnect」はユーザーの仮説に対して忖度なく「反証」や「異質な視点」を提示します。

この「AIとの対話によって自身のバイアスに気づき、発想を広げる」という共創的な体験が、ライオンが目指すイノベーションのあり方と合致し「Aconnect」を導入いただきました。

導入による成果

調査時間が「数日」から「数分」へ(仮説検証のサイクルが劇的に高速化)

従来、数日を要していた市場動向やトレンドの調査・精査が、「Aconnect」への問いかけにより数分で完了。これにより、浮いた時間を「新しい切り口の検討」に充てることが可能となり、仮説検証の「量」と「質」の飛躍的な向上に寄与しています。

AIによる「反証」が、既存の枠を超えたアイデアを創出

調査の中で、従来とは異なる視点を「Aconnect」が提示することで、チーム内議論が活性化。AIが投げかける予期せぬデータや反証が呼び水となり、人間の担当者だけでは辿り着けなかった本質的な価値定義につながっています。

部門横断の議論における「納得感」と「スピード」の向上

多様な専門性を持つメンバーが集まる会議の場でも、「Aconnect」を用いてその場で事実確認やデータ補完を行うことで、議論を中断させることなくスムーズに合意形成が可能に。全員が共通の認識を持って次へのアクションへ進める環境の整備につながっています。

ライオンにおける「Aconnect」導入事例の詳細は下記よりご覧いただけます。

ライオン株式会社 ビジネス開発センター 米谷 紘 様 コメント

「Aconnect」は、私たちの仮説に対して忖度なく“反証”を投げかけてくれます。この体験こそが、既存の思考の枠を超えたアイデアを生むための良いきっかけとなっています。

以前は情報の所在を探すだけで思考が中断されていましたが、今では『知りたい』と思った瞬間に確かな情報にアクセスでき、そこから『ならば、この切り口ではどうか？』と次々に新しい仮説をぶつけられます。

社内の膨大なデータとAIという外部知見を掛け合わせることで、変化を先取りしながら新たな習慣を提案し続けるしなやかな強さを、組織として体現していきたいと考えています。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

社内外の情報をワンストップで検索できる「Anews」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：自然言語処理を活用した、

事業機会の探索と意思決定の支援を行うサービスの開発

URL ：https://stockmark.co.jp/