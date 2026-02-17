「Out of KidZania in SUPER FORMULA 2026」開催モータースポーツに関わる仕事を体験

KCJ GROUP 株式会社

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成）は、全日本スーパーフォーミュラ選手権（以下 SUPER FORMULA）を開催する株式会社日本レースプロモーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上野 禎久）と連携し、こども達がモータースポーツに関わる仕事を体験できるイベント「Out of KidZania in SUPER FORMULA 2026」（以下 本イベント）を監修いたします。なお、「Out of KidZania in SUPER FORMULA」は2023年シーズンから開催しており、今年で4シーズン目となります。

「Out of KidZania in SUPER FORMULA」キービジュアル

本イベントでは、エンジンスタートコーラーや場内アナウンサー、レーシングタイヤサービスなど、モータースポーツを支える多岐にわたる役割や職業を体験できます。さらに、今シーズンからは、ドライバーの様子を撮影し、その魅力を発信するメディアの仕事など、新たな仕事も登場。詳細は、Out of KidZania in SUPER FORMULA公式サイトにてお知らせします。

KCJ GROUPは、本イベントでの体験を通じて、こども達がモータースポーツを支える多彩な職業への理解を深めるとともに、それぞれの役割の重要性を実感し、将来、モータースポーツの世界で働くことに興味を抱くきっかけになることを願っています。

■開催概要

名称：Out of KidZania in SUPER FORMULA 2026

実施時期：2026年4月4日（土）～11月22日（日）

※詳細は開催スケジュール（予定）をご参照ください

対象：小学1年生～中学3年生 ※プログラムごとに対象年齢あり

参加費：各体験1,000円（税込）

参加方法：大会当日、各サーキットのイベント広場にて参加受付 ※希望者多数の場合は抽選

公式サイト：https://superformula.net/sf3/outofkidzania/

主催：株式会社日本レースプロモーション

監修：KCJ GROUP 株式会社

■開催スケジュール（予定）

■SUPER FORMULAについて

日本のみならずアジア圏での最高峰に位置するフォーミュラカーによるレースのシリーズ（選手権）。フォーミュラカーは、コックピット（運転席）とタイヤが覆われていないレース専用の1人乗り車両です。車両自体の能力に大きな差がないため、ドライバーの実力とチームの戦略・技術力が勝敗に繋がるレースとなっています。

https://superformula.net/sf3/

■日本レースプロモーション について

https://superformula.net/sf3/about_jrp/

■KCJ GROUP／キッザニア ジャパン について

https://www.kidzania.jp/

■Out of KidZania（アウト オブ キッザニア）について

https://www.kidzania.jp/outof_info/