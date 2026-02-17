ネオキャリアの部活動支援「Bスポンサーズ」、ビクトリーが埼玉県立八潮南高校のスポンサーに就任

株式会社ネオキャリア

人材総合サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西澤 亮一、以下「ネオキャリア」）は、自社が運営する企業と高校部活動をつなぐスポンサーマッチングサービス「Bスポンサーズ」を通じて、株式会社ビクトリー（本社：埼玉県八潮市、代表取締役：堀越 敦、以下「ビクトリー」）が、埼玉県立八潮南高等学校（所在地：埼玉県八潮市、以下「八潮南高校」）のスポンサーに就任したことをお知らせいたします。なお、本取り組みでは、同校女子バレーボール部および男子サッカー部を起点とした活動支援を予定しています。

今回の支援は、「地域と共に、生徒たちが部活動を続け、挑戦できる教育環境を再設計したい」と願う八潮南高校の想いと、「遠征費や用具代などの家計負担によって、生徒がやりたいことを諦める環境をなくし、地域企業との交流を通じて将来の視野を広げてほしい」と考えるビクトリーの想いが重なり、実現しました。

本支援は、「SportsBank※」のシステム導入支援に加え、自由にご活用いただくための支援金で構成されています。支援金については、遠征費や備品の購入費、大会参加費など、部活動運営に必要な費用へ活用される予定です。

ビクトリーコメント

ビクトリー 代表取締役 堀越 敦様

以前から、八潮市の中で何か貢献できることをしたいと考えていました。きっかけの一つは、地域のロードレース大会の折り返し地点が当社の目の前だったことです。ご縁をいただき、これまでも何度か学校関係者の皆さまと接点がありました。窓口の渡邊先生からBスポンサーズのお話を伺い、ネオキャリアの若林さんともお会いして、渡邊先生・小松先生お二人の想いも直接聞かせていただきました。漠然としていた“地域への貢献”が、先生方のお話を通して「生徒の成長やチャレンジを支えること」へと明確になりました。先生方を支援することが、生徒への支援につながると感じています。今後も手探りではありますが、少額であっても、金銭面以外の形も含めて、末永く応援していければと思います。

八潮南高校コメント

八潮南高校 女子バレーボール部顧問 渡邉 達也様

部活動の現状を何とか良くしたいという想いがありました。部活動にどう向き合うべきか考える中で、先生や保護者の方々だけで抱えるのではなく、外部の方からの支援も必要だと感じています。たまたまロードレース大会の件でお問い合わせをいただいた際、当初は八潮南高校への“寄付”というお話でしたが、スキームとして難しい面がありました。そこで、生徒たちとも相談しながら、実現できる形を模索して進めてきました。実際、アルバイトをしながら部活動を続けている生徒もおり、金銭的な理由で部活を諦めてしまう生徒もいます。今回の支援が、生徒たちが挑戦を続けられる環境づくりにつながれば嬉しいです。

八潮南高校 男子サッカー部顧問 小松 靖和様

渡邊先生と同じタイミングで八潮南高校に赴任しました。八潮南高校には『頑張る土台』があると思っています。だからこそ、そこからどうすれば生徒が人として成長できるのか、学校の魅力として部活動をより良い形で続けていけるのかを考えてきました。模索する中で渡邊先生から助言をいただき、チームとしても『みんなから愛される』というスローガンのもと活動しています。近隣の方々からの期待も感じていますし、今回の取り組みを通じて、生徒たちがより前向きにチャレンジできる環境をつくっていきたいと思います。

両者プロフィール

八潮南高校女子バレーボール部（左）および男子サッカー部（右）の部活動の様子

▼スポンサー企業プロフィール

会社名 ：株式会社ビクトリー

所在地 ：埼玉県八潮市八條3450-3

事業内容：建屋解体工事・産業廃棄物収集運搬・処分

URL ：https://www.v-victory.com/company/

▼学校・部活動プロフィール

学校名 ：埼玉県立八潮南高等学校

所在地 ：埼玉県八潮市南川崎根通519-1

【部活動】

・女子バレーボール部（部員数：10名）

・男子サッカー部（部員数：20名）

顧問名：女子バレーボール部 渡邉 達也、男子サッカー部 小松 靖和

Bスポンサーズについて

「Bスポンサーズ」は、企業と高校の部活動をつなぐスポンサーマッチングサービスです。企業はスポンサーとして参加し、資金提供や交流の場を通じて活動を支援します。高校の部活動側は、提供された資金を「SportsBank※」を通じて活用し、運営の効率化や活動の充実を図ります。ネオキャリアはこの仕組みを仲介し、企業と高校双方にとって持続可能で価値のある関係構築を支援します。高校生にとっては、企業との早期接点を通じたキャリア教育の機会となり、企業にとっては、将来を担う人材と出会い、関係性を築くきっかけにもなります。

今後も「Bスポンサーズ」を通じて教育と企業をつなぐ新たな社会インフラとしての仕組みづくりを進め、支援の輪を広げていきます。

※「SportsBank」は、株式会社Asian Bridgeが運営するスポーツ活動支援アプリで、資金管理機能に加え、部活動の管理を効率化し、運営をサポートするツールです。

サービスサイト：https://b-sponsors.com/

お問い合わせ先：contact_bsp@neo-career.co.jp

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/