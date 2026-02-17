“旨辛”を追求し「麻婆春雨　辛口」 リニューアル

株式会社永谷園

株式会社 永谷園（社長：掛谷 浩志、東京都港区）が1981年に発売した、材料全部入りの人気シリーズ「麻婆春雨」は、フライパンひとつで簡単に作れるおかずとして発売以来40年以上ご好評いただいております。今回は、甘口・中辛・辛口・甘辛みそ味と４品ある中から「麻婆春雨 辛口」を、辛い物好きの方に満足していただける品質にリニューアルしました（2025年12月下旬より随時店頭切替・税抜380円）。

今回のリニューアルに合わせて、ユーザーが辛い食べ物を評価して辛さの共通単位「KM（辛メーター）」を作り、自分にぴったりの辛さを見つけるアプリ・WEBサービス「辛（から）メーター」（運営：辛メーター株式会社）とタイアップした特設サイトも公開中です！

「麻婆春雨 辛口」リニューアル 味わいのポイント

1.新たに唐辛子を追加

2.花椒は、これまでの10倍！

3.伝統の白湯スープとのバランスを考え抜き旨辛な辛口に

●「担当したら真っ先にやりたかったこと！」辛い物好きな開発者の熱い想い

「麻婆春雨」は豚の旨みをベースにした白湯スープが特長で、甘口・中辛・辛口の3段階と「甘辛みそ味」から選択できます。辛い物好きな開発者が“辛い物好きの方にご満足いただける品質”を目指し、本格的な辛さを追求しました。豚の旨みをベースとした白湯スープのコク深さや豆板醤の旨辛さに唐辛子を加え、花椒はこれまでの10倍配合。旨味の効いたスープに辛さと刺激的な香りをプラスし、旨辛な味わいに仕上げています。

「辛口」は大人な味わいで、大人の方であれば1人前の麺料理としてもお楽しみいただけます。アレンジレシピやレンジ調理方法など、様々な楽しみ方をパッケージ等でご紹介しています。

宮崎辛麺風スープ春雨

永谷園公式noteでは、開発ウラ話を掲載！

「麻婆春雨 辛口」リニューアルを担当した開発担当を取材したウラ話を掲載しています。

辛い物“好き”社員の夢を叶えたのは、辛い物が“苦手”な社員！？「麻婆春雨 辛口」がさらに辛く…旨辛くなりました！(https://note.nagatanien.co.jp/n/nadc8031e28c8)

「辛メーター」とタイアップした特設サイト公開中

「辛（から）メーター」（運営：辛メーター株式会社）は、ユーザーが辛い食べ物を評価して辛さの共通単位「KM（辛メーター）」を作り、自分にぴったりの辛さを見つけるアプリ・WEBサービスです。

この「辛メーター」と「麻婆春雨 辛口」がタイアップ！辛メーターユーザーが商品を辛ジャッジし、１．３８KMを獲得 「ごはんが止まらない絶妙な辛さ！」と評価いただきました。ぜひ辛メーターズのみなさんのレビューも参考にしていただき、リニューアルした「麻婆春雨 辛口」をお楽しみください！

・特設サイトURL

https://karameter.com/collabo/nagatanien-maboharusame-karakuchi/

商品概要