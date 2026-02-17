【ジョルジオ アルマーニ】 第68回ウィーンオペラ舞踏会のオープニング・バレエ衣装をデザイン

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社(C)Thomas Razzano

世界屈指の社交・文化イベントとして知られる「第68回ウィーンオペラ舞踏会」が昨夜ウィーン国立歌劇場（Wiener Staatsoper）にて開催され、そのオープニングセレモニーで披露された16組のダンサーのための衣装をジョルジオ アルマーニが手がけました。

本公演では、今年より芸術監督を務めるアレッサンドラ・フェリ率いるウィーン国立バレエ団（Wiener Staatsballett）が、群舞作品を披露しました。本プロジェクトは、著名なダンサーであるフェリとの長年にわたる信頼関係から生まれたものであり、ジョルジオ・アルマーニが近年手がけた最後期の取り組みのひとつでもあります。

本件は、ブランドと、舞台芸術の世界との対話、そして国際的な文化の卓越性への深い親和性をあらためて示すものとなりました。

また当日、アレッサンドラ・フェリはジョルジオ アルマーニ コレクションより、パウダーブルーのシルクチュールドレスを着用。バゲット刺繍の繊細なディテールが施されたロングドレスが、優雅な存在感を放ちました。

【ジョルジオ アルマーニ】

