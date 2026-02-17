「AI博覧会 Spring 2026」 東京国際フォーラムにて4月7日・8日に開催 ～最新AI製品200点以上が集結、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設～

株式会社アイスマイリー

国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、2026年4月7日（火）・8日（水）の2日間、東京国際フォーラムにて「AI博覧会 Spring 2026(https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/)」を開催します。

本イベントは、2日で1万人が来場するAI・人工知能に特化した業界注目の専門イベントです。今回は、最新のAI製品を扱う100社が出展し、約200以上の製品・ソリューション展示に加え、業界リーダーや専門家が登壇する40以上のカンファレンスを実施予定です。12,000名の来場を見込んでおり、AIの「社会実装」とビジネス現場での活用を強力に推進します。

一般来場者のお申込みはこちら :https://event.aismiley.co.jp/event/15686/users/register

2024年からスタートしたAI博覧会は今回で8回目の開催となります。今回は、フィジカルAI・ロボットゾーンを新設し、現場の労働不足などの課題解決に活用できるロボットやヒューマノイドの実機展示を行います。その他、業務効率化に貢献するAIツールから、マーケティングを変革するAIプラットフォーム、製造現場を高度化するAIシステムまで、具体的な課題解決に繋がる多種多様なソリューションが集結します。「自社に最適なAIは何か？」 「どうすれば効果的に導入できるのか？」といった疑問をお持ちの方へ、最新のAI製品や技術の展示を通じて、ビジネスの未来を拡大するための具体的な活用方法を提供します。

また、生成AIをはじめとした最先端のトレンド情報やAI導入の事例をカンファレンスにて紹介します。

＜「AI博覧会 Summer 2025」東京国際フォーラムの様子＞■AI博覧会で解決できる課題

人材やノウハウ不足でAI導入が止まる、データの質や量が足りず成果が出ない、導入しても効果が出るのか分からない、経営層を説得できないといった課題について、各出展者ブースでのデモンストレーションや事例紹介を通じて解決の手助けをします。また、セキュリティや規制対応に不安がある、AIの判断を信じきれないといった課題について、各種カンファレンスにて実務でのリスク対応事例やガイドラインを学ぶことができます。

■課題解決のための「体験」と「対話」の場へ

昨今のAIブームにより導入への関心が高まる一方で、「人材やノウハウ不足で導入が止まる」「データの質や量が足りない」「導入効果が不透明」といった課題を抱える企業が増加しています。こうした背景を受け、本博覧会では単なる展示にとどまらず、デモや成功事例を通じて「現場で使える知識」と「データ整備の指針」を得られる場を提供します。来場者は、最先端のAI技術を牽引する企業のサービスをリアルに体感し、導入後の具体的なイメージを掴むことが可能です。

■「AI博覧会 Spring 2026」の3つの見どころ

1. ロボットから生成AIまで！最新トレンドを網羅した200製品が集結

今回の展示では、生成AI、LLM（大規模言語モデル）、RAG構築といったトレンド技術から、ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、画像認識、AI-OCRまで、幅広いカテゴリーの最新製品が出展されます。各社のブースで実際のデモ機に触れながら比較検討することで、自社の課題に即した解決策を効率的に探すことができます。詳細な出展者情報は順次公開予定です。

2. 40講演以上を実施！「学び」と「体験」を同時に

会場では40以上のカンファレンスを開催予定です。業界のリーダーや専門家が登壇し、最新動向や実践的な成功事例を共有します。登壇セッションで最新の知見を「頭で理解」し、展示ブースですぐに「手で確かめる」ことができるため、戦略から現場活用までの知見を短時間でキャッチアップ可能です。詳細な登壇者情報は順次公開予定です。



3. 課題解決を加速させる「予約商談」

気になる出展企業とは、事前に商談枠を予約することが可能です。当日の「立ち話」で終わらせず、着席してじっくりと課題を共有し、導入の可否や費用感、進め方まで具体的に相談することができます。限られた時間を有効活用し、ビジネスを加速させる濃密な打ち合わせが可能です。

■主催者コメント 株式会社アイスマイリー代表取締役 板羽 晃司

AI導入は今、実証から本格的な社会実装のフェーズに進んできました。AI博覧会では、生成AIから最新のフィジカルAI・ロボットまで、現場で本当に使えるソリューションを一堂に集めました。来場者の皆さまが自社に最適なAIと出会い、具体的な導入の一歩を踏み出すとともに、本イベントが日本全体のAI導入を加速させるきっかけとなることを願っております。

■「AI博覧会 Spring 2026」開催概要

■日時 2026年4月7日（火）10:00～18:00、4月8日（水）10:00～17:00

■会場 東京国際フォーラム（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）

主催：株式会社アイスマイリー

後援：一般社団法人日本ディープラーニング協会／一般社団法人 生成AI活用普及協会／

一般社団法人 金融データ活用推進協会／一般社団法人 ソフトウェア協会

出展社：100社 約200製品以上

カンファレンス数：40講演以上

出展対象品目：ロボット・フィジカルAI、AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等

公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/