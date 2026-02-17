【ウェビナー】3/10（火）徹底解説！生成AIとコールセンターシステムの活用によるロイヤルカスタマー育成
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4245451
生成AIの急速な進化が、コールセンターに新たな可能性をもたらしつつあります。一方で生成AIの活用が架電内容の要約等の一部業務に留まり、更なる活用に二の足を踏んでいる方も居られるのではないでしょうか。
パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年3月10日（火）『徹底解説！生成AIとコールセンターシステムの活用によるロイヤルカスタマー育成』セミナーを開催します。
https://service.is-c.jpn.panasonic.com/event/4245451
日 時：2026年3月10日（火）15：00～15：30
会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）
主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
参加費：無料
定 員：50名
・生成AIを業務で活用する勘所を知りたい方
・生成AIやRAGを活用して自社システムをアップデートしたい方
・カスタマーサポート起点で自社のファン（ロイヤルカスタマー）を育成したい方
＜内容＞
本セミナーでは、最新のコールセンタートレンドを紐解き、生成AIを自社業務で活用するためのポイントに加え、最適なコールセンターシステムの活用によりロイヤルカスタマー育成を目指すための道筋をご紹介します。
＜このような方にオススメ！＞
顧客満足度を高め、自社のファンを増やしたいお客様はぜひご参加ください。
