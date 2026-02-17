【大丸神戸店】大谷翔平選手の等身大黄金像 二刀流が揃って関西で初展示。「大黄金展」3月4日(水)から開催決定。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

近年、価格が上昇を続けている「金」。世間では、金を「持つ価値」「見る価値」が改めて注目されています。装飾品としての美しさはもちろん、資産としての側面も併せ持つ金。

大丸神戸店では、3月4日(水)から3月9日(月)の期間、金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」を開催いたします。確かな価値に触れる、特別なひとときをお楽しみください。

関西初！等身大の黄金バッター像とピッチャー像の二刀流が揃って特別展示

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.Visit MLB.com/(C)：MLB/Getty Images, Getty Images

MLBロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手の等身大黄金像「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」の二体が揃って関西で初めて展示されます。まさに黄金の二刀流です。本作品は、金製品のパイオニアである株式会社SGCが大谷選手公認のもと、約2年間の歳月をかけて製作されました。バッター像は金箔を1,550枚使用し、高さは大谷選手の身長と同じ約1.9m (台座からバットの先端までは約2.4m)、ピッチャー像は金箔を1,450枚使用し、高さは約1.7mとなります。参考価格は、2024年に大谷選手が打ち立てた記録「50-50 (1シーズンで50本塁打・50盗塁以上を記録すること)」と、2年連続で50本塁打以上を達成したことにちなみ、それぞれ税込5,500万円、二体あわせて税込1億1,000万円となります。

「大谷翔平 純金コレクション」も発売

「大谷翔平 純金コレクション」と題して、純金メダルと純金フィギュアを発売いたします。

純金メダルは、直径約5.4cm、100gの純金を使用した特別企画品の大谷選手のメダル。バッターとピッチャーの2種類をご用意しており、販売予定価格は、税込各9,614,000円となります。

純金フィギュアは「K24バッター大谷翔平」「Ｋ24ピッチャー大谷翔平」「K24二刀流大谷翔平」の3種類。各1/10スケールと、1/20スケールで販売いたします。等身大像とあわせてご覧くださいませ。

2026年干支「午」の金製品が勢揃い！

2026年の干支「午」にちなんだ金製品も様々ご用意いたします。

K24 崇高「午」 K24 円満「午」

税込2,189,000円（販売予定価格） 税込594,000円（販売予定価格）

K24 優愛「午」〈石田信裕 原作〉 K24 額「駿馬疾走」〈遠藤兆映 原作〉

税込2,134,000円（販売予定価格） 税込4,026,000円（販売予定価格）

その他、注目度の高い金製品が1,000点以上勢揃い

日本国内の金の小売価格が過去最高値を更新し、金への注目が集まっている中、「大黄金展」は総点数1,000点以上の金製品を取り揃えた豪華絢爛な催事イベントとなります。人間国宝が手がけた「⻩金のおりん」などの仏具や仏像をはじめ、人気の大判小判、また暮らしを彩る和洋食器、開運・縁起物の置物、趣味人の心をくすぐる逸品など、ご覧いただくだけでも華やかな気持ちになれる金工芸品が勢揃いしています。また、金製品やアクセサリーの売却ニーズにもお応えし、ご自宅に眠っている貴金属をその場で X線分析器を用いて無料査定し、現金買取りいたします。

◇催事概要

K18 おりん 2.5寸 〈石川広明 作〉 税込9,119,000円（販売予定価格）

【大黄金展】

・会期 2026年3月4日(水) → 3月9日(月)

・時間 10:00～19:00(最終日は18:00まで)

・会場 大丸神戸店 9階イベントホール

・主催 株式会社SGC

※入場無料

※金相場の変動により価格改定となる場合がございます。

※営業日・営業時間は変更となる場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

※ご来場のお客様が多い際には、入場制限をさせていただく場合がございます。

※実物と仕様が異なる場合がございます。※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。