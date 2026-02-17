駅広場にあるナゾのモニュメントをめぐる『気になる駅前アート100』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック『気になる駅前アート100』を2026年2月17日に発売いたしました。

■その街がどんな街なのかがわかる「駅前のモニュメント」

人が列車を降りて改札を抜け、駅舎の外に出て最初に目にするものは、駅前の景色です。どんなに大きなターミナルであっても、小さな無人駅であっても、それは変わりません。だから、駅前の風景はその駅が抱えている町の顔といっていいでしょう。

久しぶりにやってきた思い出の町。その町の空気を感じられるのは、駅舎そのものだけでなく、駅前の風景なのです。

だから、“駅前”の役割は重要です。この町がどんな町なのか、というのを旅人に訴える。何が名物なのか、どういう歴史を歩んできたのか、そしてどんな人物と縁があるのか。そうした町の特徴、アピールポイントをひと目で伝えるという、実に重要な仕事を駅前の風景は課せられているのです。

日本中、あちこちの駅前に地域のシンボルのモニュメントが据えられているのは、そうした理由からなのでしょう。

■「駅前アート」で街を知れば、旅が一段と奥深いものに

本誌では、そんな駅前風景と町のシンボルのモニュメントを集めています。なぜそのモニュメントがこの駅に。そんな疑問が氷解したときに、きっと旅は一段と奥深いものになるし、新たな旅が楽しみになります。その一助としていただければ幸いです。

■本誌は以下のような方におすすめです- アートが好きな方- 鉄道に乗るのが好きな方- 旅行が好きな方- 地理、歴史に興味がある方- 街歩きが趣味な方

■誌面イメージ

全国さまざまなところにある「タヌキ」の像を特集

「地域の偉人」は全国にいたるところに存在する、駅前モニュメントの代表格

地域性に富んだ、バラエティ豊かな駅前アートを余すところなく紹介

■本誌の構成

第1章 人物

・天下布武─夢のまた夢、三英傑

・日本一有名な「旅する男」、その名も芭蕉─

・農村救済のヒーロー 二宮金次郎

ほか

第2章 動物・植物

・世界にその名が轟く忠犬─ＨＡＣＨＩ

・信楽だけじゃない愛すべきタヌキたち

・時代を超えて人々を魅了する古代生物

ほか

第3章 名物その他

・学生、事業団スポーツとして普及し、世界へ羽ばたく日本ラグビー

ほか

■書誌情報

誌名：気になる駅前アート100

発売日：2026年2月17日（火）

仕様：B5判 / 112ページ

定価：1,800円（本体1,980円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1708-8

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10153611.html

