メカニズムやデザインを刷新した国電の革命児、201系電車を詳しく解説した『国鉄201系通勤型電車』を刊行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、ムック「鉄道車両メカニズム＆ディテール」の第二弾、『国鉄201系通勤型電車』を2026年2月17日に発売いたしました。

■保存公開で注目を集める中央線の顔

国鉄201系電車は、当時最先端の省エネ技術「チョッパ制御」と、窓まわりを黒くした斬新なデザインを引っ提げて1979年に試作車が落成。1981年に量産車が登場し、中央線快速を皮切りに中央総武緩行線、東海道山陽緩行線に新製投入されました。メカニズムもデザインも斬新なものでしたが、省エネ技術のキモとなるチョッパ制御の価格が高く、1018両をもって製造終了。以降はコストダウンを図った205系電車に移行しました。

以来「オレンジ色の中央線」の顔として活躍しましたが、首都圏では2011年の京葉線を最後に引退。2025年3月に関西本線（大和路線）を引退し、すべて姿を消しました。ただ、この2026年3月にリニューアルオープンする青梅鉄道公園にクハ201-1が保存されることになり、再び注目を集めています。

■豊富な写真を用いて201系をもう一度振り返る

巻頭企画では、『J train』誌で取材したオレンジ色最後の10両貫通編成（T102編成）の取材写真を掲載。外観や車内だけでなく、取材でなければ入れない乗務員室の写真も掲載しています。また、201系の登場の経緯、国鉄で初採用となったチョッパ制御、形式と番代など、201系の基本となる部分をしっかり押さえます。さらに首都圏201系のディテールや足跡を、201系研究家の石田敦巳氏が執筆。最後に201系を長年運転してきた元運転士の松本正司氏が当時の思い出を振り返ります。

首都圏から201系が引退して15年、全国から完全引退して丸1年になりますが、一方で青梅鉄道公園にて保存公開の準備が進むクハ201-1に注目が集まっています。今こそ、201系をもう一度振り返ってみませんか？

■誌面イメージ

201系T102編成の取材写真を掲載。オレンジ色の懐かしい201系がよみがえります。

チョッパ制御の歴史と仕組みを解説する記事では、回路図を用いて分かりやすく説明しています。

201系のディテールや運用など、首都圏の201系を豊富な写真とともに詳しく解説します。

■本誌の構成

追想201（巻頭グラフ）／201系T102編成のディテール／201系直流通勤型電車のプロフィールとメカニズム／チョッパ制御の歴史と仕組み／201系の形式と番代／首都圏201系のディテール／首都圏201系の足跡／関西圏201系の足跡／203系直流通勤型電車／運転士から見た201系

■書誌情報

シリーズ名：鉄道車両メカニズム＆ディテール

誌名：国鉄201系通勤型電車

発売日：2026年2月17日（火）

仕様：B5判 / 160ページ

定価：3,300円（本体3,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1709-5

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10153612.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：林

contact@ikaros.jp