飲み物だけではない、食べ物や雑貨も販売する いま会いに行きたいユニークな自動販売機を紹介『自動販売機マニア！』刊行

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、石田健三郎著『自動販売機マニア！』を2026年2月17日に発売いたしました。

■自動販売機5000台を渡り歩いたマニアによる自動販売機本！

飲み物だけと思われがちな自動販売機ですが、中には食べ物や雑貨など、変わったものも多く売られています。本誌では、そんな自動販売機を追い続けている自動販売機マニアが、おすすめの自動販売機を写真とあわせておもしろポイントとともに紹介します。

■最新の自動販売機からレトロ自動販売機まで紹介

登場する自動販売機は、飲み物、食べ物、雑貨などの3種類に分けて紹介。購入日時と購入場所も掲載しているので、おもしろ自動販売機を訪ね歩く旅のおともにおすすめです。また、巻頭ではコロナ禍で大ヒットとなった「ど冷えもん」を展開するサンデン・リテールシステム株式会社のインタビューを、巻末では巷で話題となっている“レトロ自販機の聖地”中古タイヤ市場の取材記事を掲載。最新のものから懐かしのものまで、自動販売機づくしの一冊です。

■本誌は以下のような方におすすめです- 自動販売機が好きな方- 珍スポットが好きな方- 街歩きが好きな方

■誌面イメージ

巻頭では大ヒット自動販売機「ど冷えもん」を生んだ会社へのインタビューを掲載

解説だけではなく自動販売機の設置場所、購入日時も掲載

巻末では“レトロ自販機の聖地”中古タイヤ市場を紹介

■本誌の構成

インタビュー 自動販売機の未来と革新

飲み物／食べ物／雑貨など

コラム 自動販売機の歴史／海外の自動販売機／自動販売機の見た目

懐かしくて新しい、レトロ自販機に会いに行こう

■著者プロフィール

石田健三郎（いしだ・けんざぶろう）

1987 年生まれ、東京都出身。会社員として働くかたわら、自動販売機の写真を1万枚以上撮り続けている自動販売機マニア。「マツコの知らない世界」などのメディア出演やSNS の運営を通じて、自動販売機の魅力を発信し続けている。X のアカウントは@jido__hanbaiki

■書誌情報

誌名：自動販売機マニア！

著者：石田健三郎

発売日：2026年2月17日（火）

仕様：A4変形判 / 112 ページ

定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1697-5

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10152109.html

