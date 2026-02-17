日本全国の発祥・最古の場所に行ってみませんか？ 『発祥の店、最古の地　日本の「はじめて」をめぐる旅』刊行

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、小林知之著『発祥の店、最古の地 日本の「はじめて」をめぐる旅』を2026年2月17日に発売いたしました。

■地理学を学んだ著者による分かりやすい解説

どのジャンルにおいても「発祥・最古」の店や土地が存在します。なぜその店や土地が発祥・最古となったのかについては、土地柄であったり歴史のできごとが関係していたりとさまざまな理由があります。この本では、大学で地理学を学んだ著者が日本全国の発祥・最古の中から気になったものを「たべもの」「モノ・文化」「47都道府県」と3つのジャンルに分けて分かりやすく紹介します。

■写真だけでなく地図も合わせて掲載

巻頭では東京都中央区の発祥の店や場所を取材。普段気にかけていない場所が発祥の地だったと知ると、いつも見ている場所でも新鮮に感じることができるはずです。さらにこの本では写真と解説に加え地図も合わせて掲載。気になった店や場所へ足を運ぶためのガイドブックとしても活用できます。

■本誌は以下のような方におすすめです- 地理が好きな方- 歴史が好きな方- 街歩きが好きな方- 雑学が好きな方

■誌面イメージ写真だけでなく地図も掲載しているので街歩き用のガイドブックとしても活用できます

47都道府県ごとの発祥・最古も紹介。雑学好きにもおすすめの１冊です

■本誌の構成

はじめに 発祥・最古をめぐる旅にでかけよう

東京都中央区の「はじめて」をめぐる お江戸発祥さんぽ

たべもの編／モノ・文化編／47都道府県編

コンビニエンスストア24時間営業発祥の地 ／ご当地ラーメンの発祥は？／ハンバーガーチェーンの発祥は？

横浜・神戸・博多・長崎 港町と発祥

おわりに さらなる発見と感動が待つ、発祥・最古めぐりの旅

■著者プロフィール

小林知之（こばやし・ともゆき）

1980年11月13日生まれ、東京都練馬区出身。太田プロダクション所属。高松信太郎と中学時代からお笑いコンビ「火災報知器」を組み、1998年に初舞台を踏む。大学で地理学を学び、高校社会の教職免許と地図地理検定資格を持つ異色の地図/地理芸人。また芸人として活動するかたわら、構成作家や地図会社「東京カードグラフィック」に勤めるなど幅広く活躍中。アウトドア雑誌「ランドネ」（エイ出版）で地図コラム「机上トレッキング」を連載中。著書に『いつの間にか覚えてる! 世界の国が好きになる国旗図鑑』（太田出版）、『世の中のアレコレを地理で考えてみた』（三笠書房）。

■書誌情報

誌名：発祥の店、最古の地 日本の「はじめて」をめぐる旅

著者：小林知之

発売日：2026年2月17日（火）

仕様：A4変形判 / 112ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1710-1

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10153614.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

