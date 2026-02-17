今っぽいおしゃれな女の子を描くコーディネートガイド！ 『Girl’s ファッションイラスト　着こなしアイデア集』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『Girl’s ファッションイラスト 着こなしアイデア集』を発売しました。

『Girl’s ファッションイラスト 着こなしアイデア集』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303028/

本書は、女性ファッションの定番や流行のテーマを厳選した「着こなしアイデア集」です。ガーリー、クラシカル、トラッド、Y2K、グランジ、原宿系など、合計28テーマのトレンドとその着こなしを紹介しています。

ファッションアイテムの名称や今どきの形状、コーデをつくるコツなども掲載しており、創作の資料にぴったりです。イラストを描く際に「いつも同じような服しか思いつかない」「なぜか野暮ったくなってしまう」といった悩みの解消ができるほか、ファッション雑誌をイメージしたイラスト中心の紙面で、かわいいファッションの女の子がたくさん掲載されたビジュアルブックとしても楽しめます。

〈本書の内容〉

シンプル／ナチュラル／北欧／マリン／スポーツ／アウトドア／エスニック／アメカジ／ストリート／マニッシュ／トラッド／コンサバ／オフィスカジュアル／クラシカル／エレガント／セクシー／フェミニン／ガーリー／ロマンティック／森ガール／レトロ／Y2K／モード／パンク／グランジ／原宿系／ギャル／サイバー

【仕様】

oomisoka1231 著

定価2,530円（本体2,300円＋税10％）

B5変型判／208ページ／オールカラー

ISBN 978-4-295-20813-6

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

