「Code; Without Barriers in Japan」受講生1万人突破、目標を前倒しで達成

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）は、2024年11月下旬より登録スタッフに向けて提供を行っている、日本マイクロソフト株式会社（本社: 東京都港区、以下日本マイクロソフト）のデジタル人材育成プログラム「Code; Without Barriers in Japan」について、2026年3月までに登録スタッフ1万人の受講生を目指してまいりましたが、2025年11月に目標を大きく前倒しで達成したことをお知らせします。

学習終了後にはモチベーション維持とネットワーク拡大を目的としたミートアップイベントを開催し、受講者同士の交流と成長の支援を行いました。

2025年5月のミートアップイベントの様子

■「Code; Without Barriers in Japan」について

本プログラムは、急速に進化するIT技術への対応力を高め、生成AIの基礎知識や活用スキルを習得をすることで、スタッフのキャリアアップを支援することを目的としています。



対象は、2024年11月から当社の就業中のスタッフ、さらに2025年4月からは当社の登録スタッフおよびパーソルグループに拡大し、2026年3月末までに登録スタッフ1万人の受講を目指していました。2025年11月にその目標を達成し、多くのスタッフが新たなスキルを身につけています。受講者はオンラインで「Microsoft 365 Copilot」などの生成AIツールの知識を学び、LinkedInコミュニティでの交流やデジタルバッジの取得を通じて、学びの成果を可視化しています。

■学習終了後にミートアップイベントを開催

2025年5月には、プログラム修了後に受講者同士が集い、学びを深め合うミートアップイベントを開催しました。実際に習得したスキルの活用事例の共有や、キャリアアドバイザーによるアドバイスを受けることで、モチベーションの維持とさらなる成長を後押しする機会となりました。



パーソルテンプスタッフは、今後もスタッフのキャリアアップと、デジタル人材の育成に力を入れ、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」の実現を目指してまいります。



