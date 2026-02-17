『抹茶ミスル』が期間限定登場！抹茶を振って飲む新体験｜大衆馬肉酒場 馬王 十三店

株式会社N・I

大阪‧十三の大衆馬肉酒場馬王十三店では、韓国焼酎「チャミスル フレッシュ」に宇治抹茶を掛け合わせた『抹茶ミスル』を2026年4月末までの期間限定で提供いたします。韓国焼酎のボトルに抹茶ティーバッグを入れ、振って完成させる体験型の一杯です。

抹茶ミスルは、提供時にチャミスル フレッシュのボトルへ抹茶ティーバッグを投入し、その場でシェイク。振るほどに抹茶の香りと旨みが抽出され、焼酎は淡いグリーンへと色づきます。

透明感のあるすっきりとした飲み口に、抹茶のほろ苦さと穀物由来のやわらかな甘みが重なり、後味は軽やか。焼肉などに合わせる印象が強いチャミスルは、もちろん馬肉との相性も抜群です。そこに抹茶のフレーバーが加わることで飲みやすく、お食事とも合わせやすくグレードアップします。

4月末までの期間限定となりますので、この春は「抹茶ミスル」×馬肉をお楽しみください。

商品概要

商品名：抹茶ミスル

価格：1,200円（税込）

チャミスル フレッシュ（ボトル単品）

価格：980円（税込）

提供期間：2026年4月末まで

提供店舗：大衆馬肉酒場 馬王 十三店

店舗情報

大衆馬肉酒場 馬王 十三店

■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

■アクセス：阪急「十三駅」より徒歩約2分

■電話番号：06-4862-6333

■営業時間：17：00～24：00 (L.O.23：30）

■定休日：不定休

■座席：60席（テーブル席／掘りごたつ席あり）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928