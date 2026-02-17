【世界の今を学ぶセミナー】ウクライナ戦争から4年～ウクライナの今を聴く～

特定非営利活動法人関西NGO協議会

特定非営利活動法人CODE海外災害援助市民センター（神戸市兵庫区、代表理事：室崎益輝）は、近畿労働金庫および関西NGO協議会との共催により、「CODE寺子屋セミナー」を開催します。2026年2月28日、近畿ろうきん肥後橋ビル（大阪市西区）にて、「ウクライナ戦争から4年～ウクライナの今を聴く～」をテーマに、現地の現状と課題について学び考える機会とします。

ロシアによるウクライナ侵攻開始から4年。報道量の変化とともに、私たちの関心や情報接触も変わりつつあります。本セミナーでは、現地情勢、ウクライナの人びとの暮らし、国際社会の動きなどをあらためて整理し、「いま何が起きているのか」「私たちはどう向き合うのか」を考える機会を提供します。

講師には、ウクライナ情勢に詳しい 岡部芳彦 氏 （神戸学院大学 教授）をお迎えし、専門的知見をもとにわかりやすく解説していただきます。

また、第2部ではNGO関係者が登壇し、市民の視点からウクライナの現状を共有し、私たちができることについてパネル討論を行います。

本セミナーは、国際協力や人道支援に関心のある方に限らず、広く市民のみなさまに開かれた学びの場です。戦争が長期化するなかで、「知ること」から始まる市民の関わりについて、ともに考えます。

開催概要

名称：CODE寺子屋セミナー2025

「ウクライナ戦争から4年～ウクライナの今を聴く～」

日時：2026年2月28日（土）13時30分～16時

会場：近畿ろうきん肥後橋ビル 12Fメインホール

〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目１２－１

講師：岡部芳彦 氏（神戸学院大学 教授）

対象：どなたでも参加可

参加費：無料

参加方法：事前申込制（2/24まで）

以下のリンク先のフォームから申し込みをお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3ryhQGZjTpynEvlmIYDc63ZBYNpMi3NNcVf0agUga_jzQYg/viewform?usp=send_form

主催：CODE海外災害援助市民センター(https://code-jp.org/)

共催：近畿労働金庫(https://www.rokin.or.jp/)、関西NGO協議会(https://www.kansaingo.net/index.html)

お問い合わせ

特定非営利活動法人CODE海外災害援助市民センター

TEL 078-576-7744 （平日9時30分～17時30分）

メール info@code-jp.org

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに「困ったときはお互いさま」の心で海外の被災地支援を行っています。災害時の支えあい・学びあいを通して地球の市民どうしのつながりを築いています。

主に関西に活動拠点をおくNGOが全国・世界のNGO/CSOと連携を強め、NGO/CSO同士のネットワークを形成し連帯を促進することで、それぞれの活動をより充実・発展させることを目的としたネットワーク型の国際協力NGOです。1985年、従来から交流のあった関西びNGO関係者が集まり、「関西NGO連絡会」を結成しました。学習会や交流会を重ねる中で、連絡・情報の共有だけではなく、一歩進んだ積極的かつ実務的なネットワーク団体を発足する機運が高まり、1987年6月16日「関西国際協力協議会」の設立の運びとなりました。以後、1994年9月には現在の名称に変更し、NGOのエンパワーメントのためのネットワークの強化を進めています。