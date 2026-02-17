自律型マルチエージェント生成・管理プラットフォーム「Orkesta（オーケスタ）」開発プロジェクトを始動

クリエーションライン株式会社

クリエーションライン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安田忠弘、以下クリエーションライン）は、本日、私たちは企業のデータ活用における「AIエージェントによる連携」と「セキュリティ統制」の両立を実現する新プラットフォーム、「Orkesta（オーケスタ）」の開発プロジェクトを正式に開始したことを発表します。

「Orkesta」は、ユーザーの指示に基づいて最適なAIエージェントチームを生成するだけでなく、厳格なセキュリティポリシーに基づいた権限管理と、稼働状況の監視・提案機能を備えた、自律型マルチエージェント生成・管理プラットフォームです。 現在、このビジョンを共に実現し、実証実験（PoC）に取り組んでいただけるパートナー企業を募集しています。

解決を目指す課題：データ連携の「壁」と、セキュリティの「死角」

多くの企業が、データの「分断」と、現場主導のツール導入による「ガバナンスの欠如」に直面しています。

Orkestaのアプローチ：AIのスピード＋鉄壁の統制

- 開発の壁： レガシーシステムやSaaSにデータが散在しており、統合には大規模な開発が必要です。- 運用の壁（シャドーITとセキュリティ）： 現場が独自のローコードツールなどでデータ連携を行った結果、誰がどの重要データにアクセスしているか把握できない「野良ツール」が乱立。情報漏洩リスクや、不適切な権限によるデータ事故の温床となっています。

Orkestaは、AIエージェントによる「データ連携の自動化」に加え、エンタープライズ水準の「セキュリティ管理」を提供します。

- AIによるエージェント生成（Generative Setup）ユーザーが「A社の販売データとB社の在庫データを統合して分析したい」と指示すると、Orkestaがユーザー自身のアクセス権限内で必要なエージェントを生成します。※自社の方針によって、ユーザーによるエージェント生成を制限し、情シス部門で管理体制を敷くことも可能- 厳格な権限管理とセキュリティ（Enterprise Security）「誰が」「どのエージェントを使って」「どのデータに」アクセスできるかを、細粒度に制御します。- - エージェントごとの権限設定： 生成されたエージェントに対し、「読み取り専用」「特定のカラムのみアクセス可」といった詳細な制限を付与できます。- - 監査ログの自動記録： 全エージェントの挙動とデータの流れをログとして記録。いつ誰が何をさせたか完全に追跡可能です。- AIによる運用アシスト（Proactive Monitoring）生成されたエージェント群は常時監視されます。APIの仕様変更やエラー発生時には、AIが勝手に修正するのではなく、「エラーを検知しました。修正案としてAとBがありますが、承認しますか？」と管理者に通知・提案を行います。これにより、セキュリティポリシーを逸脱しない範囲での自動化を実現します。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DPvb5uqAc00 ]

プロダクトオーナーのコメント

「企業のAI導入を阻んでいるのは、『便利だけど危険』というツールへの警戒心です。Orkestaは、『便利で、かつ安全』であることを最優先に設計しています。AIが生成するエージェントは、管理者が定めたセキュリティの『檻』の中でだけ自由に動くことができます。この仕組みにより、情シス部門が安心して現場に権限を委譲できる未来を作っていけると考えています」

目指すユーザー体験（UXイメージ）

パートナー募集について

- データ連携の体験： エンジニアや現場担当者がチャットで連携を指示。Orkestaは「そのデータを扱うには上長の承認が必要です」と事前に権限チェックを行い、承認フローを経て安全にエージェントが生成される。- 運用フェーズの体験： 人事データの連携フローにおいて、誤ってアクセス権のない部署へデータを送ろうとする変更があった場合、Orkestaが即座にブロックし、管理者にセキュリティ警告を通知する。

現在、Orkestaはプロトタイプ開発のフェーズにあります。私たちのビジョンに共感し、以下の取り組みを共に行っていただける企業様・チームを募集しています。

- ユースケースの検証： 自社のデータ課題（SaaS連携やレガシー統合）を題材にした、PoC（概念実証）の実施。- セキュリティ要件のフィードバック： 大規模組織での運用に不可欠な権限設定や、監査機能に関するご意見の提供。

共に「次世代のセキュアなデータ連携基盤」を構築していただける皆様からのご連絡をお待ちしています。

【クリエーションライン株式会社について】

『共に創る、未来を動かす。』をモットーに、企業理念HRT+Joy（謙虚・尊敬・信頼＋喜び）を礎として、お客様と共に未来を描いています。私たちは、顧客の想いにじっくり耳を傾け、共に挑戦し、成長し続けるCo-Creation Sherpa（共創の伴走者）として、確かな技術力に加えクリエイティブな発想と情熱で時代の変革を楽しみながら、新たな価値を創出する旅を歩んでいます。共創のパートナーとして、お客様の強みを活かしながら、共に挑戦し共に壁を乗り越えながら変革を支援します。

