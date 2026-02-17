【WWDJAPAN最新号】yutori 　カリスマ率いる「若者帝国」が描く、「王道の成長曲線」

株式会社INFASパブリケーションズ

「WWDJAPAN」2月16日号は、「yutori特集」です。yutoriと聞くと、どういった印象を思い浮かべるでしょうか。創業者である片石貴展（たかのり）社長による異様とも言える情報発信力、Z世代を中心としたカルチャー感度の鋭い層への浸透、SNSでの圧倒的な存在感、そして“若さを武器にしたブランド集団“――そんなイメージが真っ先に浮かぶ人も少なくないはずです。しかし、yutoriの躍進は単なる流行や熱狂ではなく、戦略的な“若者帝国主義“が生み出す成長曲線として読み取るべきです。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2456電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2324042/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

特集前半では、yutoriを取り巻く重要な数字（売上高や店舗数、チャネル別売り上げなど）、マルチブランド戦略を取るyutoriの全ブランドを網羅したインデックスなど、yutoriをデータとして読み解きます。

後半では、yutoriの躍進を支えるキーパーソンインタビューのほか、yutoriに深く関わるZOZOの広瀬COOOやアカツキ幹部、パルコ、伊藤忠など、「外から見たyutori」を読み解きます。yutoriを深く知り関わる内部＆外部のキーパーソンを通して、yutoriの真の姿に迫ります。締めはカリスマ社長である片石貴展氏への独占インタビューです。これから目指す先から、片石社長個人がいま磨いていることまで、あらゆることを聞きました。

ニュースでは、かつての勢いを失った百貨店のインバウンドの今とこれから、さらにいま百貨店の要注目キーパーソンであるそごう・西武のダヴィデ・セシア（Davide Sesia）副社長のインタビューをお届けします。

「WWDJAPAN」の人気＆定番連載の裏表紙コーナー「ファッション＆ビューティパトロール」では、TikTokで累計再生数23億回超えの楽曲「Giri Giri」を生み出したヒップホップユニットのKOMOREBIにフォーカス。ファッションモデルでもある彼らのファッションを徹底解剖します。

CONTENTS

FEATURE

・「若者帝国」yutoriが描く、「王道の成長曲線」

FOCUS

・顧客の約4%が売り上げの4割を占める事例も ラグジュアリーの新ターゲットは「VIC」

・春節商戦スタート 日中対立下でインバウンド商戦に異変あり 百貨店の中国人客減少の影響は？

・ダヴィデ・セシア＝そごう・西武副社長に聞く 円安時代こそラグジュアリーは経験を

SERIES

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：ケリング、2025年は93%減益 「グッチ」は第4四半期にやや回復基調に、他

・中国電脳コマース趣聞：AIで変わる「中国仕入れ」最前線

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：vol.237 2026年は化粧品業界の実力が問われる（宮迫光子 ／みずほ証券アナリスト）

・アトモス創業者・本明秀文の“ノット”スニーカーライフ：vol.185 輸出の還付

・今週のeye：「マディソンブルー」南青山旗艦店 アートコレクターの夫妻が展覧会をスタート 初回は白で彩られた貴重な作品が並ぶ、他

EDITORS’ LETTER

・メンズファッション旅の攻略本（本橋涼介 ／ヘッドリポーター）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：やるべきことをやっているyutori（横山泰明 ／編集部記者、佐藤慎一郎 ／編集部記者）

FASHION&BEAUTY PATROL

・ビートは軽く、ルーツは深く。 KOMOREBIという世代の服＆音

（COVER CREDIT）

PHOTO：TON ZHANG

MODEL：TAKANORI KATAISHI, KAZUMA SENOGUCHI, MAKOTO FUNAHASHI, HIDEO KIRIYAMA, SHIORI HAMADA, TENSEI TSUCHIDA, YUSUKESATO, TAKURO KUSUNOKI, RINA KOBAYASHI, YUI MIYAMOTO, RYUYA SAITO

ART DIRECTION & DESIGN：CHIAKI SATO（WWDJAPAN）

