「SWIMMER（スイマー）」×ベルメゾン、コラボレーション新作　待望の大人サイズ初登場！2月19日発売

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、人気雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションした新作ウェアを2026年2月19日（木）よりベルメゾンネットにて販売開始いたします。（https://www.bellemaison.jp/）

これまで展開してきたベビー・キッズ向けアイテムに加え、今回シリーズ初となる、ユニセックスで着用できるキッズ半袖Tシャツ（全4デザイン/税込価格1,590円）と、「SWIMMER世代」である30代を中心とした20代から40代の幅広い世代の女性に向けたレディースアパレル（全2デザイン/税込価格3,490円）を新たに展開します。

■商品ラインナップの特徴

1. 【NEW】レディースアパレル（大人用）

ベビー・キッズアイテムのアートモチーフとリンクさせたデザインです。さりげないペア感が楽しめるので、気負うことなく着用でき、初めての「親子おそろい」としても取り入れやすいアイテムです。

2. 【UPDATE】ユニセックス・キッズアイテム

これまでのファンシーなデザインに加え、SNSを通じて寄せられた「男の子にも着せたい」というお客様の声を反映して開発しました。ネイビーやブルーなど落ち着いたカラーとシンプルなデザインを採用し、性別を問わずSWIMMERの世界観を楽しめるラインアップへと進化しています。

■新規展開の背景：ママと子どもをつなぐ「平成レトロ」

昨今の「平成レトロ」ブームを受け、かつてSWIMMERの雑貨に親しんだ世代が親となり、自身の子どもと一緒にその世界観を楽しむ傾向が高まっています。 今回初めて登場するレディースアイテムは、SWIMMERと共に青春時代を過ごしたバイヤーが自ら企画を担当しました。「可愛いだけでなく、大人が着やすい服を」という視点から、二の腕が隠れる五分袖や、スタイルアップを意識したドローストリング仕様など、大人の女性の体型や悩みに寄り添ったシルエットを採用しています。

■ベルメゾン商品開発担当者のコメント

学生の頃に雑貨屋さんでSWIMMERのポーチやタオルなどを選んでいた時のような、あのわくわくとした気持ちが湧いてくるような商品になるようデザインにこだわりました。SWIMMERらしい明るいカラーリングやアートが詰まったデザインがポイントです。

【新商品一覧】 ※2026年2月19日(木)より閲覧可

・二の腕が隠れる五分袖や、スタイルアップを意識したドローストリングデザインなど、おしゃれに着こなしやすいシルエット

・パッチワーク風デザインの中のアートは、ベビー・キッズTシャツの柄とリンクし、親子でのリンクコーディネートが可能です

商品名／SWIMMERコラボ ドロストレディース五分袖Tシャツ

価格／3,490円（税込）

カラー／2色（ネイビー、レッド）

サイズ／1サイズ（M～L）

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272361/

・「ドロストレディース五分袖Tシャツ」と合わせれば、ママとの「親子コーデ」が可能

商品名／SWIMMERコラボ 総柄半袖Tシャツ

価格／1,590円（税込）

カラー／2色（アイボリー系、レッド系）

サイズ／5サイズ（80、90、100、110、120） ※80、90サイズは左肩スナップボタン留め

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272359/(https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272359/)

・「男の子にも着せたい」というニーズに応え、シンプルなデザインや落ち着いたカラーを展開

商品名／SWIMMERコラボ ラグラン半袖Tシャツ

価格／1,590円（税込）

カラー／2色（ネイビー系、レッド系）

サイズ／5サイズ（80、90、100、110、120） ※80、90サイズは左肩スナップボタン留め

URL／https://www.bellemaison.jp/cpg/prr/pr_prs_260201_1272360/

●「SWIMMER（スイマー）」について（https://www.pattys.jp/）

「SWIMMER （スイマー）」は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・コスメ・雑貨・インテリア・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。