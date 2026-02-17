事業共創カンパニーのRelic、グローバル利用可能なコミュニティアプリ「Witcher World」を開発、全世界配信を開始

株式会社Relic

事業共創カンパニーである株式会社Relic（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：北嶋貴朗 / 代表取締役CTO：大庭亮）は、海外在住日本人向けのワークシェア／コミュニティプラットフォーム「Witcher World」において、全世界での利用を前提としたコミュニティアプリ（SNS型サービス）を開発し、全世界へ向けた配信を開始したことをお知らせします。

本アプリは、国や地域を問わず利用できることを前提に設計されており、海外在住ユーザーが世界中どこからでも参加可能なコミュニティ基盤として構築されています。Relicは、本プロジェクトにおいて企画・設計・開発から、海外利用に耐えるインフラ・運用体制の構築までを一気通貫で支援しました。



■開発背景：受発注コミュニケーションから、エンゲージメントを生むコミュニティ基盤へ

「Witcher World」は、株式会社Timewitchが提供する海外在住日本人向けのお仕事マッチングプラットフォームにおいて、受発注時のコミュニケーションを円滑に行うための仕組みとして誕生しました。

サービス初期においては、既存ツールを用いてコミュニケーションが行われていましたが、運用が進む中で、業務連絡が中心となり利用者同士の関係性が深まりにくい点や、利用頻度・仕事量に応じた価値実感にばらつきが生じる点、コミュニティとしての一体感を醸成しにくい点などが課題として認識されるようになりました。

特に、海外に駐在する日本人や、帯同により現地での人間関係を築きにくい駐在帯同者などにとっては、単なる業務連絡ツールではなく、心理的なつながりや居場所となるコミュニティの存在が重要な意味を持っていました。

こうした背景から、業務連絡にとどまらず、仕事と生活の両面でエンゲージメントを高めるための専用コミュニティアプリ（SNS型サービス）の新規開発が必要とされ、開発パートナーとしてRelicが選定されました。





ー株式会社Timewitchについて

「Witcher World」を提供する株式会社Timewitchは、日本と海外の時差を活用したBPOソリューションを提供する企業です。海外在住の日本人ワーカーとのネットワークを活かし、時差による24時間体制でのサービス提供を実現しており、資料作成、デザイン制作、動画制作、グローバルリサーチ、コンサルティング支援など、多様な業務をワンストップで提供しています。

同社は、共同創業者である岡田 崇 氏および三浦 健之介 氏によって設立されました。なお、岡田氏はRelicグループのアルムナイ（元社員）でもあり、Relic在籍時の新規事業開発経験を活かして起業に至っています。

また、RelicグループとTimewitchはジョイントベンチャーとして株式会社DocTokを設立するなど、事業面でも継続的な連携を行ってきました。こうした背景も踏まえ、本プロジェクトにおいても両社の理解と信頼関係を基盤とした開発パートナーシップが構築されています。

株式会社Timewitchコーポレートサイト：https://corp.timewitch.jp/

■開発支援内容：企画・開発からグローバル対応まで一気通貫で支援

＜Relicの担当領域＞

- コミュニティアプリの機能企画・要件定義- SNS型サービスとしてのUX/UI設計- アプリケーション開発- 海外在住ユーザーの利用を前提としたインフラ・運用体制の設計

世界中からのアクセスを想定し、時差や通信環境の違いを考慮した安定性・拡張性の高い設計を行うことで、特定の国や地域に依存しないコミュニティ基盤を構築しました。

Relicは、これまでの豊富なプロダクト開発実績や新規事業開発支援の知見に加え、コミュニティアプリの開発・運営経験を活かし、グローバル利用に耐えるプロダクトの実装と運用体制の構築を実現しています。





■Relicが提供したソリューションと今後の展開

本プロジェクトにおいてRelicは、新規事業の立ち上げからプロダクトの市場投入までを一気通貫で支援するソリューション「Digital Innovation Studio」を通じて、構想段階から実装・配信までを包括的に支援しました。

Digital Innovation Studioは、事業構想・プロダクト企画、UX/UI設計、システム開発、グロースを見据えた検証までを統合的に提供するRelicの新規事業開発支援ソリューションであり、本件においても、グローバル利用を前提とした要件整理から、短期間でのプロダクト実装、全世界配信に耐えるインフラ設計までを実現しています。

Relicでは、国内向けサービスにとどまらず、海外ユーザーの利用やグローバル展開を前提としたプロダクト開発・新規事業支援にも積極的に対応しており、今後も国や地域を問わずスケールする事業創出を技術と実行力の両面から支援してまいります。

ソリューション詳細はこちら :https://relic.co.jp/services/dis/?utm_source=pr&utm_medium=referrals&utm_campaign=dev&utm_term=20260217&utm_content=other





■事業共創カンパニーRelicについて

Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」として、世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、 総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」を統合的に展開しています。新規事業開発の支援や共創において国内シェアNo.1（※）を誇り、これまで5,000社以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップの規模や成長を実現しているリーディングカンパニーです。25社・350名以上が連なり売上高100億円を突破したRelicグループの中核として、全国17都道府県の拠点から、日本全国での新規事業開発支援・共創を実現しています。

※2024年,「新規事業開発におけるブティックコンサルティング市場調査」,株式会社Relic・株式会社デジタルインファクト,https://relic.co.jp/press-release/54696/





株式会社Relic

会社名：株式会社Relic

代表者：代表取締役CEO 北嶋 貴朗 / 代表取締役CTO 大庭 亮

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー19F

設立：2015年8月

事業内容：インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業、イノベーター人材育成支援、地方創生・地域イノベーション事業、イノベーション・ワークプレイス事業

コーポレートサイト：https://relic.co.jp

事業内容：https://relic.co.jp/services/

