～めちゃコミック「バレンタイン」キャンペーン～「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版」が最大256話まで無料で読める！

株式会社アムタス(https://www.amutus.co.jp/)(東京都港区 代表取締役社長 児玉隆志) は、電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ(https://mechacomic.jp/)）」において開催中の「バレンタインキャンペーン」の一環として、「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版」を2月17日（火）10:00から3月3日（火）09:59の期間で最大256話まで無料で読めるキャンペーンを開催いたします。

■「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版」が大量無料

めちゃコミック（WEB・アプリ）において、「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版」を2週間、大量に無料で読むことができます。冒頭の無料話と2週間の毎日無料を合わせると、最大で256話まで無料で読むことができます。

●注意事項

・「毎日無料」は、毎日無料と表記されている作品を対象に1日で1話、もしくは複数話読み進めることが出来る機能です。

・「かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ カラー版」は1日最大14話読み進めることができ、冒頭の60話まではキャンペーン期間の間はチャージせずに（次の日を待たずに）読めます。

・キャンペーン期間は「2/17(火) 10:00 ～ 3/3(火) 9:59」です。

※作品ページはこちら：https://mechacomic.jp/books/148282

▼キャンペーンの内容は、こちらからもご確認いただけます▼

WEB：https://mechacomic.jp/events/valentines_campaign

アプリ：https://mechacomic.go.link/iz118

【めちゃコミック（めちゃコミ） 基本情報】

サービス名称：めちゃコミック（めちゃコミ）https://mechacomic.jp/

サービス紹介はこちらからご覧ください。https://www.amutus.co.jp/service/comics/

■めちゃコミック（めちゃコミ）とは？

「めちゃコミック（めちゃコミ）」は、2006年よりサービスを開始した電子コミック配信サービスです。

豊富なオリジナルコミックや最新の人気コミック、定番コミックまで幅広く取り揃えており、「縦読み」「ページ読み」など、読者のニーズに沿ったさまざまな形式でサクサク読み進めることができます。

スマートフォンのブラウザやアプリなど多様な閲覧環境に対応しており、無料漫画も豊富なことから、国内電子書籍市場においてトップクラスの利用者数を誇っています。

