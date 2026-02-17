【金融庁登壇】LexisNexis(R) Risk Solutionsが「Japan Fintech Week」公式サイドイベントを開催（3/3）

エルゼビア・ジャパン株式会社

LexisNexis(R) Risk Solutions（以下、当社）は、Japan Fintech Week（JFW）公式サイドイベントとして、2026年3月3日（火）に特別セミナー「金融犯罪対策の世界標準を日本のフィンテックに(https://lexisnexisrisk-jfw2026seminar.vfairs.com/)」を開催いたします。

本セミナーには、金融庁 金融犯罪対策室長 斎藤氏をはじめ、オリックス銀行、デロイト トーマツの金融犯罪対策の最前線で活躍する専門家が登壇。国内外における金融犯罪の最新動向、規制当局の視座、そして金融機関における実務対応の最前線について、戦略的かつ実践的なインサイトを共有します。

開催背景

デジタル化の加速とともに、金融犯罪は高度化・国際化しています。マネーロンダリング、不正送金、サイバー犯罪などの脅威は年々進化し、金融機関およびフィンテック企業には、より高度なリスク管理体制とテクノロジー活用が求められています。

こうした背景のもと、本セミナーでは以下のテーマを軸に議論を展開します。

セミナー概要

- 金融庁の視座から見る、日本における金融犯罪対策の方向性- 国内金融機関によるリアルな取り組みと課題- グローバル不正トレンドと日本市場への示唆- テクノロジーを活用した次世代型リスク管理アプローチ■概要- イベント名：「金融犯罪対策の世界標準を日本のフィンテックに」- 日時：2026年3月3日（火）午後- 会場：LexisNexis Risk Solutions東京オフィス（詳細はイベントサイト(https://lexisnexisrisk-jfw2026seminar.vfairs.com/)参照）- 参加費：無料（事前登録制）- 主催：LexisNexis(R) Risk Solutions（レクシスネクシスリスクソリューションズ）- その他詳細・お申込みはこちら(https://lexisnexisrisk-jfw2026seminar.vfairs.com/)

■本セミナーから得られること- 規制当局の最新方針を直接理解できる- 金融機関の実務責任者によるリアルな取り組みと課題がわかる- グローバル水準の不正対策アプローチを学べる- ネットワーキングを通じた業界交流の機会

本セミナーは、金融機関、フィンテック企業、コンプライアンス・リスク管理・不正対策部門の実務担当者および経営層の皆さまにとって、今後の戦略策定に直結する示唆を得られる貴重な機会です。

▶お申込みはこちら(https://lexisnexisrisk-jfw2026seminar.vfairs.com/)

LexisNexis(R) Risk Solutionsについて

■本セミナーがおすすめな方- 金融機関／フィンテック／暗号資産の不正対策ご担当者- AMLご担当者- 規制対応方針を策定するご担当者【会社概要】- 会社名：LexisNexis(R) Risk Solutions（レクシスネクシスリスクソリューションズ）- 東京オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1東京ミッドタウン八重洲11F- 事業内容：金融犯罪対策、ID認証、不正検知、リスク管理ソリューションの提供- 概要：LexisNexis(R) Risk Solutionsは、グローバルに金融機関、政府機関、企業向けに高度なデータ分析とリスクインテリジェンスを提供するリーディングカンパニーです。テクノロジーとデータを活用し、金融犯罪の防止およびコンプライアンス強化を支援しています。- 公式サイト：https://risk.lexisnexis.co.jp/