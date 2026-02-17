ウェビナー申し込み10名でも成果は創出できるのか

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、エンタープライズ企業開拓の全体戦略とウェビナーの役割定義をテーマとしたウェビナー「申し込み10名でも効果創出！ RightTouch社に学ぶ、エンプラ開拓の全体戦略とウェビナーの役割定義｜THE WEBINAR」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seroheArDUWE)を、2026年2月24日（火）から2月26日（木）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

■ ウェビナー概要

BtoBビジネスにおいて、エンタープライズ（大手）企業の新規開拓は最も難易度が高い領域の一つとされています。テレアポやDMなど従来の手法では決裁者にリーチしづらく、施策を増やしても成果につながらないという課題を抱える企業も少なくありません。

その中でRightTouch社は、「申し込みは10名でも構わない」という方針のもと、ウェビナーを戦略的に活用し成果を上げています。一般的にウェビナーは集客数を重視しがちですが、同社はあえて「数」を追わず、ターゲット企業への深い接点創出に焦点を当てています。

本ウェビナーは、シリーズ企画『THE WEBINAR』の最新回として、RightTouch社のマーケティング担当者をゲストに迎え、エンタープライズ企業開拓の「上流設計」から「実行・営業接続」までを一気通貫で紐解くディスカッション形式で実施いたします。

単発施策としてのウェビナーではなく、事業戦略から逆算された役割定義とは何か。

マーケティングと営業の連携を前提に、どのようにターゲット企業だけを狙い撃ちし、商談化まで設計しているのか。

思想論に留まらず、実務レベルの設計・企画・フォロー体制まで具体的に共有します。

■ 本ウェビナーで得られること

- エンタープライズ企業開拓における全体戦略の描き方- 「数」を追わないウェビナー設計の考え方- ターゲット企業の関心を高める30分間の企画設計手法- ウェビナー後の営業フォローを前提とした運用構造- マーケティングと営業を分断しない体制づくりの視点

「エンタープライズを開拓したいが、有効な打ち手が見つからない」

そのような課題を持つ責任者・担当者にとって、施策の増加ではなく運用構造の転換という観点から再現性のある示唆を持ち帰っていただける内容です。

■ ディスカッションテーマ（予定）

■登壇者

- Theme 1：【戦略・ターゲット】「数」を捨て、「質」を選んだ背景 ～RightTouchはなぜエンタープライズに舵を切ったのか～- Theme 2：【マーケティング全体像】複数施策を組み合わせ、大手企業の関心を引き出すマーケティング戦略- Theme 3：【ウェビナー企画】ありふれたコンテンツではなく、顧客の熱を高める30分の設計思想- Theme 4：【連携・事後フォロー】ウェビナーを起点に商談化へつなげるラストワンマイル設計鈴木 優花｜RightTouch

19歳で広告代理店に入社しマーケティングプランナーを経験後、20歳で起業。その後、株式会社ウィルゲートにてプロダクトマーケティングやセールスイネーブルメント、採用人事、組織開発などを経験。2024年4月にRightTouchへ入社し、マーケティングおよびオペレーション領域をリード。

堅田 遼｜Bizibl

京都大学経済学部卒業後、不動産業界特化SaaSいえらぶGROUPに新卒入社。大阪支社の新規営業チーム責任者を経て、株式会社Bizibl Technologiesに営業責任者として参画。ウェビナーマーケティングによる顧客接点創出を支援する「Bizibl」を展開。自身も月30回以上ウェビナーを配信。

■ 開催概要

■ お申し込み方法

- ウェビナー名： 申し込み10名でも効果創出！ RightTouch社に学ぶ、エンプラ開拓の全体戦略とウェビナーの役割定義｜THE WEBINAR- 開催期間： 2026年2月24日（火）～2026年2月26日（木）- 開催形式： Bizibl上での配信- 定員： 100名- 主催： 株式会社Bizibl Technologies

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、下記ボタンより事前にお申し込みください。

ウェビナーに申し込む :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seroheArDUWEhttps://attendee.bizibl.tv/sessions/seroheArDUWE