SNSで話題の音楽会場マップ「JVMAP」が新機能「MyMAP」をリリース。自分だけのライブ会場マップを作成可能に ── 先着500サイト無料キャンペーン実施中

株式会社takepoint

株式会社takepoint（本社：東京都渋谷区、代表取締役：厚木威人）は、音楽会場検索サービス「JVMAP（Japan Venue Map）」の新機能として、誰でも自分だけのオリジナル会場マップを作成・公開できる「MyMAP」をリリースしたことをお知らせいたします。リリースを記念し、先着500サイト限定の「ライブマップ無料解放キャンペーン」を実施中です。

JVMAP：https://jvmap.live(https://jvmap.live/)

■ ライブ会場マップという、新しいプロモーションの形

JVMAPは、日本全国のライブハウス・コンサートホール・アリーナ・ジャズクラブ・カフェ/ライブバーなど2,000件以上の音楽会場を地図上で検索できるWebサービスです。リリース以降、X（旧Twitter）を中心にミュージシャンや音楽ファンの間で話題となりました。

これまで、アーティストのツアー情報はテキストの一覧や画像で伝えるのが一般的でした。しかし「地図で見る」ことで、ツアーの規模感や地域の広がりが一目で伝わり、ファンの期待感や参加意欲を自然と高めることができます。新機能「MyMAP」は、そうした視覚的な訴求力を誰でも手軽に活用できる機能として開発されました。

■ 新機能「MyMAP」とは

MyMAPは、JVMAPに掲載されている全国の音楽会場の中から好きな会場を選んで、自分だけのオリジナル会場マップを作成・公開できる機能です。

作成された参考際サイト：https://jvmap.live/mymap/6zpjbc7a/

【主な特徴】

- かんたん作成 ── 会場を選ぶだけ。コード不要で、直感的な操作で誰でもマップが作れます- 永続URL ── 作成したマップには専用のURL（jvmap.live/mymap/○○○/）が発行され、いつでもアクセス可能- カラーテーマ ── ダーク・ライトの2種類から、マップの雰囲気に合わせて選択可能- マーカー絵文字 ── マップに合わせた絵文字でマーカーをカスタマイズ- カスタムテキスト ── 各会場にコメントやメモを自由に追加- いつでもテキストは編集可能 ── 購入時に届くメールからタイトル・説明・各会場のテキストをいつでも変更可能

【活用シーン】

■ 先着500サイト「ライブマップ無料解放キャンペーン」実施中

- アーティスト・バンドの活動発信 出演予定のライブハウスをマップにまとめ、SNSやプロフィールに掲載。「次どこでやるの？」にワンリンクで応えられる、バンドマンのための新しい告知ツールです。- 全国ツアーの一覧マップ 47都道府県ツアーや複数都市を回る公演日程を、一枚の地図で一望。テキストの羅列では伝わらないツアーのスケール感を、ビジュアルでインパクトを持って届けられます。- 音楽ファンの"推し活"記録 推しアーティストの出演会場や、自分が足を運んだライブハウスをマップに集約。観戦履歴を一枚の地図にまとめて、推し活の軌跡を可視化できます。- イベント企画者の会場マップ サーキットイベントやフェスなど、複数会場にまたがるイベントの全体像をマップで共有。来場者が会場間の位置関係をひと目で把握でき、回遊率の向上にもつながります。- ライブハウス巡りガイド 「東京の小箱10選」「大阪のジャズスポット」など、テーマ別のおすすめ会場マップを作成。音楽好き同士で共有すれば、まだ知らない会場との出会いが生まれます。

MyMAPのリリースを記念して、先着500サイト限定の無料作成キャンペーンを実施中です。

- 通常価格：980円（税込・買い切り）- キャンペーン価格：無料- 上限：先着500サイト- 対象：どなたでも（1メールアドレスにつき1回）- 申込方法：MyMAP作成ページからメールアドレスを入力するだけ

※月額費用は一切かかりません。

※残り枠数はMyMAP作成ページにてリアルタイムで確認できます。

※ お一人様1回限り・なくなり次第終了

MyMAP作成ページ：https://jvmap.live/mymap/create/

■ JVMAPの主な機能

■ サービス概要

- 地図検索 ── 全国2,000以上の音楽会場をインタラクティブな地図上で検索- カテゴリフィルタ ── ライブハウス・ホール・アリーナ・ジャズ・カフェ/ライブバーの5種類で絞り込み- 都道府県フィルタ ── 47都道府県から地域を絞り込み- キャパシティ検索 ── 収容人数の範囲で会場を検索- 会場申請 ── 未掲載会場の新規登録や、既存情報の修正をリクエスト可能- MyMAP ── 自分だけのオリジナル会場マップを作成・公開（New!）

サービス名：JVMAP（Japan Venue Map）

URL：https://jvmap.live

対応環境：PC・スマートフォン対応（Webブラウザ）

料金：基本無料（MyMAPは980円/買い切り ※キャンペーン中は無料）

■ 会社概要

会社名：株式会社takepoint

所在地：東京都渋谷区

代表者：代表取締役 厚木威人

設立：2009年10月16日

事業内容：インターネットウェブサイトのコンテンツの企画、制作、運営

運営サービス：音楽アーティスト向けWebサイト作成サービス「RYZM」（https://ryzm.jp/）

URL：https://take-point.com/