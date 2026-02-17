資本金増資のお知らせ

株式会社ブループリント

株式会社ブループリント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大江隆允、以下「当社」）は、事業拡大および中長期的な成長基盤の強化を目的として、2025年12月に1,200万円の増資を実施し、このたび登記手続きを完了いたしましたので、お知らせいたします。これにより資本金は1,500万円となりました。

増資概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166608/table/3_1_400fb0ef47c83e41915eaeaa0353fdf7.jpg?v=202602171051 ]

増資の背景と目的

当社は「MAKE NEW SENSE, MAKE THE FUTURE.- 新しい意味を創造し、未来を創る。-」 をタグラインに掲げ、企業が抱える事業開発・マーケティング領域において、戦略構想から実行指揮までを一気通貫で支援するコンサルティングファームです。

当社は、設立より間もなく1年を迎えるにあたり、多くの大手企業様とのお取引を通じて、着実に事業基盤の構築を進めてまいりました。これもひとえに、日頃よりご支援・ご愛顧を賜っておりますクライアントの皆様、パートナーの皆様のお力添えの賜物であり、心より御礼申し上げます。

また、事業拡大に伴い、2025年12月に本店所在地を東京都渋谷区神泉町へ移転いたしました。

今回の増資は、より一層の支援品質の高度化と提供範囲の拡張を目的とし、主に以下の領域における体制強化を推進するものです。

- データ分析・統計手法を活用する分析基盤の強化- 事業開発・伴走支援におけるシステム開発機能の本格化- 組織体制の強化および採用の加速

今後の展望

当社は引き続き、企業が抱える事業開発・マーケティング領域の課題に対し、戦略構想から実行指揮までを伴走し、一気通貫で支援してまいります。

本増資を契機として、支援領域のさらなる拡充とサービス品質の高度化を推進するとともに、持続的かつ再現性の高い成長モデルの確立に取り組んでまいります。

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166608/table/3_2_ca3b6327ee868c559fd0dfddbff79786.jpg?v=202602171051 ]