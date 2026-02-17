思い出のランドセルを、自分の手でお財布やバッグに。「ランドセルリメイク体験」11種類に拡充、オーダー製作も開始
今回追加された製作アイテム。L字ファスナーミニ財布、パスケース、ファスナーキーケース、ブックカバー、キーホルダー。レザートレイはサイズを追加
東京都小金井市のレザークラフト教室「革なび」は、ランドセルを自分でお財布やバッグに作り変える「ランドセルリメイク体験」において、製作できるアイテムを従来の6種類から11種類に増やしました。
あわせて、職人が仕立てる「ランドセルリメイクオーダー」を新たに開始し、体験とオーダーの両方からサービスを選べるようになりました。
自分で作る体験と、職人が仕立てるオーダーを選べます
【 ランドセルリメイク体験 】 作る時間を楽しみたい方に
使い終えたランドセルの革を活かし、自分の手で新しいかたちに作り変える1日完結のプログラムです。完成品はその日のうちに持ち帰れます。
道具はすべて貸し出しで、講師と一緒に作るため、手芸や工作の経験が少ない方でも安心して取り組めます。複数のアイテムを選んで、ご家族で一緒に楽しめるのも魅力です。
【 ランドセルリメイクオーダー 】 ご遠方の方や製作を任せたい方に
ランドセルをお預かりし、職人が仕立てるサービスを新たに開始しました。手しごとならではの風合いを楽しめる手縫いを中心に製作し、内装などはミシン縫いで仕上げます。
体験と同じラインナップから、必要なアイテムだけ1点ずつ選べます。1つは自分で作り、1つは依頼するなど、体験とオーダーをあわせて利用できます。
リメイクアイテムは全11種類
ショルダーバッグから、お財布やキーホルダーなどの革小物まで。体験もオーダーも全11種類から選べます。
リネン糸・金具・切り口の色の組み合わせや刻印により、自分だけのカスタムを楽しめることが特徴です。お財布やキーケースなどの内装は、だんだん飴色に経年変化する、国産のヌメ革を使って仕立てています。
二つ折り財布
L字ファスナーミニ財布
ショルダーバッグ
ペンケース
ネームホルダー・パスケース
パスケース
ファスナーキーケース
メガネケース
ブックカバー
レザートレイ
キーホルダー・エアタグケース
リネン糸で手縫いし、切り口にイタリア製の仕上剤を塗って、丁寧に仕立てます
飴色に経年変化するヌメ革を使ったアイテムは、ワンポイントで刻印を入れられます
アルファベットの刻印で名入れもできます
サービス開始の背景
思い出のランドセルをリメイクしたいと考えながらも、きっかけがなくそのまま保管している方は少なくありません。
手を動かして作り出す達成感、思い入れのある作品を日常で使えるおもしろさ。ものづくりならではの楽しみをランドセルリメイクに込められたらと考え、体験型ワークショップを開催しています。
参加者からは、「思い出と向き合う時間になった」「自分で作り上げたので大切にしたい」といった声も寄せられています。
これまでに寄せられたアイテムのご要望や、遠方で参加が難しいという声にお応えし、このたびアイテムの拡充とオーダーサービスを開始しました。
サービス概要
内容：自分で作るランドセルリメイク体験、職人が仕立てるランドセルリメイクオーダー
種類：全11種類（二つ折り財布、ショルダーバッグ、キーケース、ブックカバーなど）
料金：税込3,500円～
時間と納期：体験時間 約2時間～、オーダー納期 約1ヶ月～
対象者：中学生以上～大人（親子での参加も歓迎）
開催場所：東京都小金井市東町2-21-2（中央線 東小金井 徒歩15分、多摩川線 新小金井 徒歩6分）
予約方法：ウェブサイトにて受付 https://kawa-navi.com
革なびについて
革なびは、東京都小金井市にある革細工教室・ランドセルリメイク工房です。
材料メーカーで19年間にわたり道具開発や15冊の書籍監修に携わり、革製品を製作してきた職人2名が講師としてサポートします。
初心者の方でも1日で完成するワークショップを中心に、スターターキットや材料道具のオンライン販売、地域イベントへの参加など、 ものづくりがもっと身近になることを目指して取り組んでいます。
教室名：革なび レザークラフト教室
所在地：東京都小金井市東町2-21-2
講師：本山知輝、本山めぐみ
URL：教室 https://kawa-navi.com
オンラインショップ https://shop.kawa-navi.com
【本件に関するお問い合わせ先】
革なび レザークラフト教室（担当：本山知輝）
電話：090-6489-2433
メール：leathercraft@kawa-navi.com