PMP資格更新向けPDU取得eラーニング市場における新たなスタンダードへ

日本プロジェクトソリューションズ株式会社

PMP資格更新市場において学習効率とコスト最適化のニーズが高まる中、日本最大級のPDU取得対応eラーニングを展開する日本プロジェクトソリューションズ株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：伊藤大輔）は、8.5PDU取得可能な新eラーニングコースをリリースいたしました。

本講座は当社にとって75コース目となり、AIを活用した“要点凝縮型”学習モデルを採用しております。

取引企業600社超、受講者20,000人超の実績を背景に、実務直結型PDU教育のさらなる強化を図ってまいります。

新コース「プロダクトマネジメント基礎講座（AI要約）」について

今回リリースした新コース「プロダクトマネジメント基礎講座（AI要約）」は、PMP(R)有資格者（プロジェクトマネジャー・PMO）を主な対象に設計された8.5PDU取得対応のeラーニング講座です。

スマートフォンやPCでいつでもどこでも学べるオンデマンド形式で、AIによる要点凝縮とAI映像・音声教材により、スキマ時間でも効率的にPDUを取得できます。

本講座は、いま企業成長の鍵として注目されるプロダクトマネジメントを体系的に学べるプログラムです。

プロダクトマネジメントは単なる開発管理ではなく、顧客課題を理解し、戦略を描き、チームを導きながら価値を持続的に届けるための実践知です。

本講座では、

- 市場理解と機会探索- 戦略設計と優先順位付け- ソリューション検証- 開発・デリバリー- KPIによる計測と学習- 価格戦略・収益化・GTM- 組織設計・ライフサイクル運用

まで、事業に直結するプロセスを段階的に解説いたします。

新コース「プロダクトマネジメント基礎講座（AI要約）」の専用WEBページはこちら：

https://www.japan-project-solutions.com/e-learning-075

AI要約シリーズによる新しい学習モデル

本コースは、当社が展開する「AI要約シリーズ」の一環として開発いたしました。

AI要約シリーズは、当社が長年にわたり蓄積してきたプロジェクトマネジメントおよびビジネス分野の研修コンテンツを、AIにより要点を整理・凝縮した新しい学習シリーズです。

PMI公式認定教育機関（ATP）として培った知見と、大学・大学院や各種教育機関との連携を通じて蓄積した実践的かつ学術的な知識を基盤に、

- 忙しいビジネスパーソンが短時間で重要ポイントを学べる設計- 実務に直結する内容への再構築- 移動中やスキマ時間でも学習できる音声活用設計

を実現しています。

また、AI活用による制作効率化により、価格は最安値圏での提供を実現し、高いコストパフォーマンスを追求しております。

※本コンテンツの映像・音声は生成AIで制作されています。

忙しいPMP有資格者の現実に対応 ――「義務的なPDU取得」から「実務に活きる学び」へ

PMP資格は3年ごとにPDU取得が必要ですが、現場のプロジェクトマネジャーやPMOの皆様は、

- 多忙な業務- 学習時間の確保の困難さ- 会場型研修への参加制約- 教育コストの課題

といった現実に直面しています。

その結果、PDU取得が「更新のための義務」となり、本来の学びの価値が十分に発揮されないケースも少なくありません。

当社の「PDU取得 映像eラーニングコース」のシリーズはこの状況を変えることを目指しています。

オンデマンド形式により、いつでもどこでも受講可能。スマートフォンにも対応し、移動時間やスキマ時間を活用して効率的に学習できます。

さらに、映像型コンテンツとして構成されているため、テレビ番組やYouTubeを視聴する感覚で、無理なく学習を継続することが可能です。難解になりがちな専門知識を視覚的・直感的に理解できる設計とし、「学習の負担」を軽減します。

PDU取得を“作業”ではなく、“実務に直結する価値ある学び”へ。

当社は、忙しいPMP有資格者のための新しい学習体験を提供しつづけています。

600社超・受講者20,000人超の実績を持つATP公式教育機関

当社はPMI公式認定教育機関（ATP）として、PMP受験対策および資格更新向け教育を展開しております。

これまでに

- 取引企業600社以上- eラーニング受講者数20,000人以上

の実績を有し、PDU取得対応eラーニングサービスとして日本最大級のコース数をご提供しております。

今回の新コースは、その75コース目にあたります。

当社「PDU取得 映像eラーニング」シリーズ一覧の専用WEBページはこちら：

https://www.japan-project-solutions.com/jpsel

多くの企業・PMP有資格者に選ばれている理由

当社のPDU取得eラーニングは、学習内容だけでなく、手続きの利便性においても高く評価されています。

購入からPDU発行まで、すべてオンラインで完結。クレジットカード決済をご利用いただいた場合は、購入後すぐに受講を開始できるため、PMP更新期限が迫っている場合でも即時に対応可能です。

また、法人利用においては、

- オンライン領収書の発行- 見積書・請求書のオンライン発行対応

が可能であり、企業の社内決裁プロセスを想定した対応をしております。

これらの仕組みは、PMP有資格者やプロジェクトマネジャーが多く在籍するプロジェクトマネジメント専門会社である当社だからこそ、PMP有資格者の立場や実務現場の状況を深く理解した上で設計したものです。

「更新期限が迫っている」「決裁が間に合わない」といった現場の切実な課題に応える利便性が、多くの企業およびPMP有資格者の皆様に継続的にご利用いただいている理由の一つとなっています。

他社との決定的な違い：プロジェクトマネジメント実務会社が制作するPDU教材

当社は教育機関であると同時に、多くの企業のプロジェクト実行支援（PM・PMO支援）を行う実務会社でもあります。

社内には多数のプロジェクトマネジャーおよびPMOが在籍しており、企業現場の課題に日々向き合っております。

本コースは、実際のプロジェクト現場で発生している課題を把握した上で企画・制作しております。

この「現場を知る企業が制作するPDU教材」である点が、他社との大きな違いであり、当社の強みです。

当社の「プロジェクト実行支援サービス」の専用ページはこちら：

https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4

会社概要

会社名：日本プロジェクトソリューションズ株式会社(https://www.japan-project-solutions.com/)

所在地：東京都中央区日本橋富沢町6番4号 3階 PROXIA GROUP

代表者：代表取締役社長 伊藤大輔

事業内容：

・プロジェクトマネジメント教育研修事業(https://www.japan-project-solutions.com/training-3stage-pm)

・プロジェクト実行支援（PM・PMO）事業(https://www.japan-project-solutions.com/pmo-cnc4)

・資格取得支援事業(https://www.jpsol.co.jp/pm%E8%B3%87%E6%A0%BC%E5%8F%96%E5%BE%97-%E6%9B%B4%E6%96%B0/)