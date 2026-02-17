【広島発】3人乗り電動バイク「EQV-PICNIC」が水素で進化。　 　　ユナイテッド・ソリューション、ロボデックス社と水素燃料電池　　搭載の共同開発を開始

ユナイテッド・ソリューション株式会社左：(株)ロボデックス副社長 姫野 泰光 右：ユナイテッド・ソリューション(株) 代表取締役 北浦 弘久

「世の中に楽しくてワクワクする乗物をお届けする」をコンセプトに、マイクロモビリティを展開するユナイテッド・ソリューション株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：北浦 弘久）は、水素ドローン技術を持つ株式会社ロボデックス（本社：神奈川県横浜市）と業務提携を締結いたしました。 本提携により、当社の3人乗り電動バイク「EQV-PICNIC」に水素燃料電池システムを搭載する共同開発に着手します。水素燃料電池を搭載することで、充電場所の制約がなくなり、より自由で環境負荷の少ない持続可能なモビリティライフの実現を目指します。

■ 提携の背景：EVのプロが「水素」を選択した理由

当社はこれまで、家庭用コンセントで充電可能な電動3輪バイク「EQV-PICNIC」を通じて、環境に優しい移動手段を提案してきました。しかし、コンセントに縛られる充電環境は、活動範囲を制限する要因でもありました。 ロボデックス社が持つ小型・軽量な水素燃料電池技術を導入することで、コンセントのない屋外や電源インフラが整っていない場所でも、その場で発電・充電することが可能になります。 この「場所を選ばないエネルギー補給」こそが、EVの自由度を飛躍的に高める「ミッシングピース」になると確信しています。

■ 水素版「EQV-PICNIC」がもたらす未来

待機場所からの解放： コンセントに繋ぎ止める必要がなくなるため、朝の送迎から昼の買い物、急な夜の外出まで、場所を選ばず充電をすることができるため車両をフル活用できます。 災害時の「動く電源」として： 水素は劣化しにくく長期保存が可能なため、停電下でも確実に発電できる非常用電源として機能します。電源インフラが寸断された環境でもエネルギーを自給自足できるため、地域の防災拠点としての役割も担います。 ライフスタイルを豊かに： 走行中の静音性はそのままに、航続距離と「充電スポット探し」の不安を解消。電源のないキャンプ場や山間部、離島まで、コンセントの有無を気にすることなく、あらゆるシーンへ活動の幅を広げることができます。

水素燃料電池新型水素タンク

■ 代表取締役 北浦 弘久のコメント

「私たちは創業以来、電気のプロとしてモビリティの可能性を追求してきました。ロボデックス社との提携は、単なる技術協力ではなく、モビリティが『生活の一部』としてより深く溶け込むための大きな一歩です。水素というクリーンなエネルギーを、誰もが気軽に使える『ワクワクする体験』へと昇華させていきます。」

【会社概要】

社名：ユナイテッド・ソリューション株式会社

所在地：〒733-0012 広島市南区元宇品町2-43

電話番号：082-258-1300

代表取締役：北浦 弘久

事業形態：EV モビリティ開発、設計、OEM 生産、販売

設立：2010年3月

HP：https://e-qv.net/

お問い合わせ：河江 kawae@e-qv.net / 中尾 nakao@e-qv.net

【業務提携会社情報】

社名：株式会社ロボデックス

本社所在地：横浜市旭区上川井町 273

代表取締役：貝應 大介

事業内容： 水素ドローン、水素供給、モビリティ開発

設立： 2019 年 6 月 20日

HP：https://robodex.net/