甘納豆の老舗「銀座鈴屋」が初の試み。和洋折衷スイーツ『銀座鈴屋謹製　フィナンシェ』発売！

株式会社銀座鈴屋

株式会社銀座鈴屋（本社：東京都八王子市、代表取締役：山本健太）は、創業75周年を迎える本年、新たな挑戦として和洋折衷スイーツの販売を開始いたします。

甘納豆専門店として守り続けてきた“豆を炊く技”を活かし、その第1弾として、栗を贅沢に半分使用した圧倒的な存在感の「栗フィナンシェ」と、「国産大納言あずき」「黒豆」それぞれの食感を楽しめるフィナンシェの3種類を2月中旬より発売いたします。

75年の伝統が息づく素材と技が、洋菓子の形で新たな一歩を踏み出します。

銀座鈴屋謹製 フィナンシェ

銀座鈴屋は創業以来、甘納豆一筋に、職人がひと粒ひと粒の状態を見極めながら、素材の風味や食感、色合いを最大限に引き出す菓子づくりを続けてまいりました。

この度、より多くのお客様に銀座鈴屋の魅力を届けるため、甘納豆と洋菓子を融合させた“和洋折衷スイーツ”の開発に本格着手いたしました。

和洋折衷スイーツの開発自体は以前より課題として挙がっており、老舗洋菓子ブランドで約12年間パティシエとして修行を積み、鈴屋（2023年に事業継承した雪華堂を含む）では約9年間商品開発に携わってきた、和洋双方を熟知する熟練の職人が中心となり、検討を重ねてきましたが、製造体制の課題から実現には至っておりませんでした。

しかし2025年9月にラオックスグループ、ギフト販売専門企業であるシャディ株式会社の子会社になったことを契機に、東京都八王子市にある自社工場を増設。焼き菓子製造用の機械を新たに導入し、和菓子の技を活かした洋菓子製造が可能となりました。

熟練職人と若手職人がタッグを組んで生み出した本商品は、銀座鈴屋らしい上品な佇まいと、控えめな甘さが特徴です。

完全に砂糖がまぶされた甘納豆を使用すると、焼き上がり時に砂糖が飴状になり、外観を損なうため、糖蜜漬けの状態の豆を使用。黒豆と大納言あずきのフィナンシェには、豆の食感を活かすため、餡子を生地に練り込むなど、細部まで徹底的にこだわりました。

今後は3月頃にスコーン、4月頃にパウンドケーキの発売も予定しており、“和の技を活かした洋菓子ライン” を順次拡充してまいります。

“老舗が本気で洋菓子をつくる”という挑戦を通じて、和菓子の可能性を広げるブランドへ、銀座鈴屋は、新たな定番を提案してまいります。

■商品情報

銀座鈴屋謹製 大納言小豆フィナンシェ

商品名：銀座鈴屋謹製 大納言小豆フィナンシェ

価格：税込226円（本体価格210円）

銀座鈴屋謹製 黒豆フィナンシェ

商品名：銀座鈴屋謹製 黒豆フィナンシェ

価格：税込226円（本体価格210円）

銀座鈴屋謹製 栗フィナンシェ

商品名：銀座鈴屋謹製 栗フィナンシェ

価格：税込302円（本体価格280円）

銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（６個）

商品名：銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（６個）

価格：税込1,728円（本体価格1,600円）

内容：フィナンシェ（栗・大納言・黒豆）×各２

販売ページ :https://suzuya.shop-pro.jp/?pid=190402084

銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（１２個）

商品名：銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（１２個）

価格：税込3,240円（本体価格3,000円）

内容：フィナンシェ（栗・大納言・黒豆）×各４

販売ページ :https://suzuya.shop-pro.jp/?pid=190402136

銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（２１個）

商品名：銀座鈴屋謹製 フィナンシェ（２１個）

価格：税込5,400円（本体価格5,000円）

内容：フィナンシェ（栗・大納言・黒豆）×各７

■店舗情報

販売ページ :https://suzuya.shop-pro.jp/?pid=190402326

・銀座鈴屋 江古田店

〒176-0004 東京都練馬区小竹町1-59-1

営業時間：9:30～19:00

定休日：日曜日、木曜日

・銀座鈴屋 東武百貨店 池袋本店

〒171-8512 東京都豊島区西池袋1-1-25 東武百貨店 池袋本店地下1階4番地

営業時間：10:00～20:00

※店休日・営業時間は東武百貨店 池袋本店に準ずる

■株式会社銀座鈴屋について

株式会社銀座鈴屋は、1951年（昭和26年）創業。甘納豆を一筋に、素材の持つ自然な味わいを大切にしながら、「どこにも真似できない甘納豆づくり」を追求してまいりました。

東京都八王子市に自社工場を構え、江古田直営店をはじめ、全国の催事、オンラインショップを通じて商品を展開。老舗和菓子店として、多くのお客様より高い評価をいただいております。

銀座鈴屋オンラインショップ :https://suzuya.shop-pro.jp/銀座鈴屋Instagram :https://www.instagram.com/ginza_suzuya/銀座鈴屋X :https://x.com/ginza_suzuya

本プレスリリースをご覧いただいた方へ、銀座鈴屋オンラインショップにてご利用いただける特別クーポンをご用意いたしました。

商品ご購入時にクーポンコード「GSZYPR0210」 をご入力いただくと、対象商品を【5％オフ】でお求めいただけます。

ぜひこの機会に、“老舗が本気でつくった和洋折衷フィナンシェ”をお楽しみください。

銀座鈴屋謹製フィナンシェ ５％オフクーポン