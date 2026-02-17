【累計40社突破】M&A経験者が月5.5万円で「右腕」に。全国20社以上が継続する、地方中小向け伴走サポート

OriginalSelf合同会社

中小企業の経営支援を行うOriginalSelf合同会社（本社：東京都港区、代表：鈴木 翔太）は、AI導入・採用強化・組織整備を横断的に支援する『OriginalSelf 経営サポート』の提供体制を強化いたしました。

本サービスは、2026年2月時点で累計支援数40社を突破。首都圏（東京・埼玉・千葉）の企業に加え、特筆すべきは、東北・北信越・関西・中四国といった地方の「実業」を行う企業からの依頼が増加している点です。深刻な人手不足やIT化の遅れに悩む地方経営者から、「現場の実情を理解した経験者に、都心のノウハウを相談したい」というニーズが高まっています。

当社が発表した調査レポート（※1）では、327件の面談記録のAI解析により、企業の関心が「社内の組織定着」へシフトしている実態が明らかになりました。

本サービスは、この課題に対する解決策として展開しており、現在20社以上と継続契約を締結し、安定的な伴走支援を行っています。



（※1）関連プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000145173.html

▼ サービス詳細

https://service.originalself.jp

【全国の経営者から選ばれている「3つの理由」】

理由1：代表のキャリアに裏打ちされた「150社の知見」と「M&A経験」

本サービスの品質を支えているのは、代表が過去のキャリアで培った累計150社以上のWebコンサルティング経験です。

そこから得た知見と、自ら事業を立ち上げ売却（M&A）した「経営者としての実体験」を融合。単なる理論ではなく、地方企業の現場に即した“血の通った判断”を提示できます。

理由2：属人化を「魅力」と捉え、個の強みを活かす環境構築

当社の支援は、画一的な業務の標準化ではありません。「経営者や社員の人間力（属人性）」こそが中小企業の武器であると捉え、その強みを最大化するために周辺業務を仕組み化します。

「近くに相談できる専門家がいない」という地方企業や、「社内に適任者がいない」という中小企業に対し、オンラインを通じた密なコミュニケーションで信頼を構築しています。

理由3：汎用ツールの活用による、コストを抑えた仕組み化

採用、広報、業務効率化など、通常なら複数の専門家を要する領域をワンストップで支援します。

327件の面談データから共通課題をパターン化し、Google Workspaceなどの安価で身近なツールを活用することで、高額なシステムを導入せずとも現場の負担を減らす「身の丈に合ったIT化」を実現。これにより、月額5.5万円からという導入しやすい価格帯を維持しています。

【具体的な支援事例：業種を超えた現場の変革】

建設、鉄道、設備、物流、印刷、不動産、介護、美容、IT、サービス、士業、幼稚園など、首都圏および地域経済を支える幅広い業種の現場を支援しています。

傾向1：【採用支援】地方の「知名度不足」を魅力に変える

採用サイト構築やSNS運用、ダイレクトリクルーティングの導入により、ハローワーク中心だった地方企業で20代・30代の採用に成功するケースが増加。

傾向2：【営業・効率化】「人間力」を発揮するための業務自動化

追客などの周辺業務を効率化し、営業マインド研修を実施。事務作業時間を削減し、本来の接客・提案に集中できる環境作りを実現。

傾向3：【壁打ち・メンター】経営者の「意思決定」と社員の「定着」

経営者との戦略壁打ちに加え、現場社員へのメンタリングを実施。「社外のNo.2」として、離職防止や組織の自走化に寄与。

【料金プラン（税込）】

企業のフェーズに合わせて選べる3つのプランを提供しています。



ライトプラン：月額55,000円

内容：月1回の戦略MTG＋チャット相談。専門的な判断やアドバイスが必要な方向け。

スタンダードプラン：月額110,000円

内容：月2回のMTG＋作業・設定代行。具体的な仕組み作りまで任せたい方向け。

プレミアムプラン：月額220,000円

内容：月3回のMTG＋レクチャー・育成サポート。組織変革を全面的に進めたい方向け。

【今後の展望：2027年2月期末までに「全国100社の伴走支援」へ】

OriginalSelf合同会社は、今後も「現場のリアリティ」と「デジタルの効率性」を融合させた伴走支援を追求してまいります。そして、本来の強みを発揮して自走できる環境づくりに貢献し、次期決算にあたる2027年2月期末段階で、支援社数100社（継続伴走型）の達成を目指します。

また、代表自らの実体験を活かし、多くの中小企業が直面する「事業承継」という重要課題においても、経営者と現場の双方に寄り添う新たな支援の形に挑戦し続けてまいります。

【サービス概要・お問い合わせ】- サービス名： OriginalSelf 経営サポートサービス- 詳細・無料相談はこちら： https://service.originalself.jp【会社概要】- 会社名： OriginalSelf合同会社- 代表社員： 鈴木 翔太- 所在地： 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F- 事業内容： 中小企業向け経営サポートおよびコンサルティング- URL： https://www.originalself.jp