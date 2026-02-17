足裏に吸い付くようなフィット感。足元から身体を支えるアーチサポートインソール「ricca insole」健康博覧会2026に出展

riccariccaインソール 2026年2月開催健康博覧会出展

ricca（リッカ／東京都杉並区・代表：宮島倫加）は、足の骨格構造に沿って設計したアーチサポートインソール「ricca insole」を、2026年2月25日（水）から27日（金）に東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会2026」に出展いたします。

近年、リカバリーやコンディショニングへの関心が高まり、日常生活の中でいかに身体への負担を軽減し、バランスを整えるかが重視されています。特に足元は、全身を支える基盤として改めて注目されています。

riccaは、足を平面的に支えるのではなく、足裏の立体構造に沿って設計したインソールです。横アーチ・縦アーチ・踵を支える独自構造により、足裏に吸い付くようなフィット感を実現しています。

立つ・歩くといった日常動作に着目し、足裏全体で体を受け止める設計を追求。足元から身体のコンディションをサポートするインソールとして提案しています。

足裏に吸い付くようなフィット感

riccaアーチサポートインソール

riccaインソールは、足裏全体で体を受け止める感覚を意識しやすい構造を採用。

足の骨格に基づいた凹凸設計により、立つ・歩く・踏み込むといった日常動作を自然にサポートします。

健康博覧会では「体験」を重視した展示を実施

riccaインソールは骨格構造を基に凹凸を設計

会場では、インソールの構造を解説するパネル展示に加え、実際に履き心地を体験いただけるブースを展開いたします。

アーチサポートの仕組みや設計を、実物とともにご確認いただけます。

本展示会では、インソールを実際にご体感いただくとともに、今後のお取り組みについてのご相談も承っております。

出展情報

展示会名：健康博覧会2026

サイト：https://www.this.ne.jp/

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）

会場：東京ビッグサイト 東ホール

出展エリア：ボディーマインドリカバリーエリア

小間番号：5B-03

riccaアーチサポートインソール

商品概要

商品名：ricca アーチサポートインソール

ブランドサイト：https://www.ricca-tokyo.com/insole

生産国：日本

仕様：パッケージ入り

本件に関するお問い合わせ

ricca（リッカ）

メールにてお問い合わせください。

https://www.ricca-tokyo.com/contact