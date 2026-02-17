【大阪宴会需要回復】大阪の宴会場・パーティー会場176会場を掲載、17種類の強みタグと料理ジャンルで比較できる「Speedy」

株式会社Plus One大阪主要エリアの宴会場・パーティー会場176会場を掲載

■ 大阪で宴会需要が回復、幹事の比較ニーズが高まる

大阪では企業宴会や懇親会、周年パーティー、表彰式などの法人需要が回復傾向にあります。特に梅田・難波・心斎橋エリアでは、100名以上対応可能な大阪の宴会場や貸切パーティー会場の検索ニーズが増加しています。

「宴会場 大阪」「パーティー会場 大阪」「100名以上 宴会 大阪」といった検索も増えており、幹事にとって効率的に比較できる環境整備が求められています。

法人宴会・懇親会ニーズが高まる大阪エリア

■ 幹事が抱える3つの課題

会場情報が分散している

価格や強みが比較しづらい

問い合わせが個別で手間がかかる

大阪エリアは会場数が多い分、比較の難易度が高い地域でもあります。

■ 幹事目線で比較できる設計

Speedyでは大阪エリア176会場を掲載。

単なる一覧サイトではなく、幹事目線で比較できる設計を導入しています。

・エリア別検索

・人数規模検索（20名～300名以上）

・Google口コミ評価表示

・価格帯表示

・最大10会場一括問い合わせ

さらに、

■ 17種類の強みタグ

（大人数対応・駅近・高級感・貸切可能 ほか）

■ 料理ジャンルタグ

（和食・イタリアン・寿司・ステーキ・フレンチなど）

用途や雰囲気に合わせて大阪の宴会場・パーティー会場を絞り込むことが可能です。

人数・エリア・用途・強みタグ・料理種類・Google口コミ別に比較できる検索機能

■ 掲載エリア

梅田・大阪駅周辺・難波・心斎橋・本町・新大阪・天王寺・京橋 ほか

少人数貸切レストランから大規模法人宴会対応の大型宴会場まで幅広く掲載。

企業懇親会・周年パーティー・表彰式・結婚式二次会など、多様な用途に対応しています。

■ 実際の大阪掲載会場例

梅田エリアでは高層階レストラン宴会場、

難波エリアでは貸切対応可能な大型宴会場、

心斎橋ではデザイン性の高いパーティー会場など、

20名～1,000名まで幅広く掲載しています。

20名～1,000名まで対応可能な大阪の宴会場を掲載

■ 今後の展開

大阪エリアの掲載会場数をさらに拡充し、「宴会場 大阪」「パーティー会場 大阪」でより比較しやすい検索環境を整備してまいります。

【メディア掲載実績】

毎日新聞デジタル / ORICON NEWS / JBpress / 時事通信 ほか主要ニュースメディア含む46媒体に掲載（2026年2月時点）

法人宴会・幹事向け比較サービスとして注目を集めています。

■ 監修者による実務視点

Speedyは、宴会場コンサルティング実績や東京の表参道に「House of OMOTESANDO」というリアルなイベント会場を運営する小田克文氏が監修。

ブライダル・MICE・企業宴会など実際の現場経験をもとに、「幹事が後悔しない選び方」を基準に情報を整理しています。

「幹事は失敗できない立場です。だからこそ比較軸を明確にしました。」

「Speedyは単なる集客サイトではなく、“実務目線の比較プラットフォーム”として設計されています。」

実務経験をもとに監修された情報設計