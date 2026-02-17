【ZIP!で紹介】話題の推し活スポット 『ぬい服試着室』200着以上のぬい服を試着し放題！

株式会社トップフォート

推し活をはじめ、ファンマーケティングやプロモーション領域で企画を手がける株式会社トップフォート（本社：東京都渋谷区、代表取締役：谷川英祐、以下「トップフォート」）は、人気作家さんのぬい服を自由に着せ替えて撮影もできる『ぬい服試着室』を池袋にて開催しております。

◆お財布にも優しい「ぬい活」体験を『ぬい服試着室』が提供！

推し活文化の中で人気を集める「ぬい活」では、ぬいぐるみに服を着せて撮影する『ぬい撮り』が定番化しています。一方で、ぬい服は1着1,500～5,000円ほどと決して安価ではなく、複数購入するにはハードルが高いという声も少なくありません。それでも「推しのぬいぐるみと、できるだけ多くの思い出を作りたい」というファンの想いは強く存在しています。『ぬい服試着室』は、こうしたニーズに応えるべく、お客様が気軽に様々な衣装を楽しめる、お財布にも優しい体験の場として誕生しました。

▼試着・撮影できるぬい服・オリジナルぬい撮りパネル一覧（一部抜粋）

◆『ぬい服×ここだけのオリジナルパネル』で撮影パターンは無限大！

『ぬい服試着室』では、豊富なぬい服のラインナップに加え、本イベント限定のオリジナルぬい撮りパネルをご用意しております。ぬい服（200着以上）×ぬい撮りパネル（17種類）で撮影パターンは無限大！来場者はその日の気分や「推し」のイメージに合わせてコーディネートを楽しみながら、自分だけの特別な1枚を残すことができます。ここでしか体験できない撮影空間が、ぬい活の思い出をより広げます。

▼【募集中】2026/2月より企業様とのタイアップ企画も始動

【来店方法について】

・来店には『事前予約が必要』です。

・次回開催は

▶︎2月開催日：2026/2/23（月・祝）｜午前11:30-午後12:30

▶︎3月開催日：2026/3/14（土）｜午後2:00-午後3:00

▶︎開催場所：東京都豊島区東池袋1-27-7 サンライズビル2F（池袋駅から徒歩5分）





・『事前予約方法』は2パターン

１.公式サイトよりご予約

↓↓「ぬい服試着室」公式サイトよりご予約いただけます。

https://www.favfav-media.com/

２.公式LINEよりご予約

↓↓公式LINE お友達登録はこちら

https://lin.ee/HMSfmuP





・公式TikTok ※最新情報、随時公開中

https://www.tiktok.com/@nuifuku_shichakushitsu

・公式Instagram ※最新情報、随時公開中

https://www.instagram.com/nuifuku_shichakushitsu





《株式会社トップフォートについて》

『心躍（しんどう）を届ける』をテーマにマーケティング支援・スマートフォンアプリTROMEDIA（トロメディア）を展開しております。そしてトップフォートには「最高の砦」という意味があります。私たちは、最高の砦として、皆様の「心が躍る、その瞬間」を創っていけるようこれからもサポートしてまいります。

・コーポレートサイト

https://www.topfort.co.jp/

【取材依頼など弊社へのお問い合わせ先】

※マーケティング支援事業へお問い合わせください

https://www.topfort.co.jp/contact-5