世界シェアNo.1サウナブランド「ハルビア」が札幌圏に上陸！江別市の札幌東ショールームにて3月1日にメディア向けプレオープンイベントを開催

竹内建設株式会社

北海道札幌市で住宅の新築工事・リフォーム/リノベーションを手掛ける竹内建設株式会社（本社：札幌市、代表取締役：竹内 哲也）は、2025年12月に世界最高峰のサウナ＆スパブランド「HARVIA（ハルビア）」の正規販売店となりました。この度、2026年3月7日（土）のグランドオープンに先駆け、3月1日（日）に報道関係者様および協力業者様を対象としたプレオープンイベントを「ハルビア ショールーム 札幌東」にて開催いたします。

■「ハルビア ショールーム 札幌東」設立の背景

空前のサウナブームを経て、現在は「施設」から「自宅」で楽しむプライベートサウナへの需要が高まっています。竹内建設は、ハルビアの高品質なサウナ製品と、私たちが長年培ってきた住宅建築の技術を融合させることで、北海道の豊かな暮らしに「日常的な癒やし」を提案いたします。また、温浴施設様向けに業務用で使用できる大型ヒーターやサウナ施設改修のご相談も承ります。 本ショールームは、株式会社エーステックの移動式木造建築「スマートモデューロ」内に開設。ユニットサウナの魅力や高品質なヒーターを、実際にご体感いただける拠点となります。

北海道初上陸の最新のユニットサウナを展示ヒーターに水を掛けるロウリュ体験も可能

■3/1（日）プレオープンイベントの見どころ

当日は、北海道のサウナ界のレジェンドをお招きした豪華なプログラムをご用意しております。

スペシャルゲストトークライブ サウナの本場・フィンランドの文化や、家庭用サウナがもたらすライフスタイルの変化について、人気アウフギーサーのアウフグースえもん氏とレジェンド熱波師のエレガント渡会氏が熱く語ります。

また、最新ユニットサウナ体験としてハルビアが誇る最新のユニットサウナを展示。デザイン性と機能性を兼ね備えた「新たなサウナの世界」をいち早く取材いただけます。

プレオープン限定コンテンツとして豪華景品が当たるBINGO大会 や、ご来場特典もご用意しております。

・アウフグースえもん氏

北海道を中心に活動する箸休め一門第1期門下生、Whisking School Progress1期生のプロサウナー/熱波師。ガトキン札幌のGKSサウナビレッジ運営やEZO SAUNA COLLEGE運営、アウフグースマスターの育成・派遣、リチュアル系サウナプロデュースなど幅広く活躍中。ACJ 2024団体日本10位の経歴を持つ。

・エレガント渡会氏

北海道を拠点に活動する伝説的な熱波師・プロサウナーです。「ニコーリフレ」の元支配人で、現在はSAUNA Otaru archの監修や湯の花グループ顧問を務める。サウナーオブザイヤー2018を受賞し、ドラマ『サ道』にも出演した、上品で華麗なタオル捌き（アウフグース）が特徴の日本トップクラスの熱波師。

■開催概要 ※報道各社様限定

日時： 2026年3月1日（日）14:00～16:00

会場： 江別市元野幌1146-4 敷地内スマートモデューロ（ハルビア ショールーム 札幌東）

内容：

・施設内覧・最新ユニットサウナの展示

・スペシャルゲスト（エレガント渡会氏・アウフグースえもん氏）によるトークイベント

・BINGO大会

ご出席される報道関係者様におかれましては、2 月27 日（金）12:00 までに＜貴社名・代表者名・ご参加人数・ご連絡先＞をメールアドレス「contact_info2430@tk2430.co.jp」までご連絡ください

グランドオープン日： 2026年3月7日（土）

■ハルビアについて

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。

HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、 Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。

ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

■会社概要

社名 ：竹内建設株式会社

所在地 ：北海道札幌市豊平区月寒東1条18丁目1番35号

TEL ：011-851-2430 ／ FAX：011-851-2642

創業 ：1978年（昭和53年）2月

設立 ：1981年（昭和56年）12月

資本金 ：2,200 万円

営業内容：新築、リフォーム（戸建・マンション）、長期優良住宅認定リフォーム、不動産売買・仲介、火災保険・傷害保険の代理店業務、不動産相続の窓口業務、HARVIA正規代理店事業

HP ：https://www.tk2430.co.jp/

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】 竹内建設株式会社 広報担当：藤川・山本

電話：011-851-2430 / メール：contact_info2430@tk2430.co.jp