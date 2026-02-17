Tokyo SME ASEAN INDIA Week 2026激動するアジア市場の「今」を読み解き、次なる成長を掴む4日間

株式会社インドネシア総合研究所

東京都中小企業振興公社（Tokyo SME）タイ事務所は、タイ・ベトナム・インドネシア・インドの最新経済動向や業界・技術動向を現場目線でお届けする「Tokyo SME ASEAN INDIA Week 2026」を開催します。

2日目（3月11日）の第2部において、株式会社インドネシア総合研究所（「Tokyo SME サポートデスク インドネシア」運営業務受託）は、急成長を遂げるインドネシアのF&B（食品・飲料）市場の攻略法について講演します。

【Tokyo SME ASEAN INDIA Week 2026の概要】

東京都中小企業振興公社（Tokyo SME）タイ事務所は、タイ王国アユタヤ銀行及びMUFGグループの協力のもと、ASEAN及びインド地域への進出検討企業や現地日系企業向けに、各国の最新経済動向や経営上の留意点、ならびに業界・技術動向を現場目線でお届けするセミナーを開催します。2026年は従来のASEAN諸国に加え、注目度の高いインドも網羅した4日間のプログラムとなります。

【セミナー全体概要】

・日程： 2026年3月10日（火）～3月13日（金）の4日間

・時間： 14:00～16:00（インドネシア・タイ・ベトナム時間）／ 16:00～18:00（日本時間）

・開催方法： オンラインセミナー（Zoom配信）

・参加費： 無料

・募集人数： 各回 100名程度

・言語： 英語（日本語の同時通訳付き）

・共催： クルンシィアユタヤ銀行

・詳細： https://thai.tokyo-sme.com/info/2026/02/tokyo_sme_asean_india_week_2026/

・お申し込み： https://forms.gle/UpBkq3FMKdPiPVnP9

【Day 2 / 2026年3月11日（水）インドネシア経済動向セミナー概要】

インドネシアは、内需の強さと若年層の消費意欲により、不透明な世界情勢の中でも高いレジリエンス（回復力）を示しています。本セッションでは、マクロ経済の展望から消費現場のリアルまでを深掘りします。

■第1部：内需を牽引するインドネシア経済と新世代の消費トレンド

内容：

日本の中小企業のための市場ナビゲーション：2025年の予想を上回る成果を上げた製造業の輸出と、アジアのミドルパワーとしての有利な立場。 成長促進のための政策ミックス：デジタル決済システム「QRIS」の普及による小売売上高の拡大と新たな消費機会。 将来の触媒：飲食、自動車、再生可能エネルギーなど、今後数年間の主要な成長分野。 講師：Mr. Rionanda Dhamma Putra（Bank Danamon Indonesia, Economist）

■第2部：Z世代・ミレニアル世代の胃袋を掴む！F&B（食品・飲料）市場の攻略と進出秘話

内容：

「食」と「農業」から紐解く消費者動向：台頭する若年層の消費行動と、ヘルス＆ウェルネスへの意識高まり。 高付加価値化する市場：便利さと「即食」ニーズ、プレミアム化、サステナビリティとローカル志向の相関。

・ 講師：Mr. Sarom Mahdi（Indonesia Research Institute Japan, General Manager of Business）

【実践編】インドネシア進出の際の成功・失敗・苦労話： 合弁会社設立の舞台裏、お寿司や惣菜販売におけるローカライズの苦労、人材活用のポイント。 講師：窪田 貴宏 氏（PT. Sanzan Food Service Indonesia, Operation Manager）

株式会社インドネシア総合研究所は、インドネシアと日本のビジネスを促進させることを目標に、お客様のニーズに応えるため、知識と経験を元に様々なサービスを提供しております。現地の官民にまたがる広範なネットワークと、深い市場理解に基づき、日系企業のインドネシア進出をトータルでサポートしています。競合調査や法規制調査のようなリサーチ、パートナー選定や現地法人設立のような進出サポート、通訳・翻訳・アポイントメント取得代行といった視察手配、セミナー企画やプロモーション支援など、一気通貫のサービスを提供し、多くの日本企業の成功に寄与しています。

主要サービス： リサーチ、進出サポート、視察体杯、セミナー企画、プロモーション支援など ホームページ： https://www.indonesiasoken.com/