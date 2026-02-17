株式会社SHO-CASE、AppSheetで開発したノーコード「安全パトロールアプリ」をリリース。項目カスタマイズで「施主検査」「社内検査」などあらゆる検査業務に対応

株式会社SHO-CASE

建設・内装・イベント工事の現場DXを支援する株式会社SHO-CASE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：高村勇介）は、Googleのノーコード開発プラットフォーム「AppSheet」を活用した「安全パトロールアプリ」をリリースしました。

本アプリは、建設現場の安全パトロール（点検）業務を効率化するだけでなく、チェック項目を自由にカスタマイズすることで、「設計検査」「社内検査」「施主検査」といった多様な検査業務に応用できる点が最大の特長です。 現場監督や検査員は、iPadやスマートフォンを用いて図面への指摘事項プロットや写真登録を即座に行い、業務負担を大幅に軽減できます。

開発の背景と課題

建設現場では、安全パトロール、中間検査、完了検査など、フェーズごとに異なる帳票やチェックリストが使用されており、現場監督は大量の紙資料とカメラを持ち歩く必要がありました。 また、「安全管理」と「品質管理（検査）」で別々のシステムを使うことによるコスト増や、操作習熟の負担も課題となっていました。

SHO-CASEは、Google AppSheetの「ノーコードで柔軟に改修できる」強みを活かし、一つのアプリの項目を書き換えるだけで、あらゆる検査業務に対応できる汎用性の高いツールとして本アプリを開発しました。

「安全パトロールアプリ」の特長と応用

1. 図面プロットと写真管理の完全デジタル化 iPadやスマホ上で図面を展開し、危険箇所や是正箇所を.

タップするだけでピン（プロット）を設置。指摘内容と写真を紐付けて記録できるため、報告書作成.

の手間がなくなります。

2. 応用】項目カスタマイズで「全検査」に対応 本アプリはデフォルトで厚生労働省準拠の安全パトロ

ール項目を搭載していますが、ノーコードの特性を活かし、項目を自由に入れ替えることができま

す。これにより、以下のような業務へも即座に応用が可能です。

・設計検査・社内検査： 図面通りに施工されているかのチェックと是正指示。

・ 施主検査： 施主立ち会いのもとでの指摘事項の記録。

・ 中間検査・進捗確認： 工事進捗に応じたチェック項目の運用。

3. スマホ・タブレットで完結 PCを開くことなく、現場での移動中にすべての入力を完了できます。中

小規模の建設会社でも導入しやすい、低コストかつ高機能なDXツールです。

◆動画による解説◆

本アプリの基本的な使い方に加え、検査項目をカスタマイズして他の検査業務（設計検査・施主検査など）に応用する方法を解説した動画を公開しています。

【基本編】安全パトロールアプリの操作・図面プロット方法

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EFhISCLf3b0 ]

【応用編】設計検査・施主検査へのカスタマイズ活用術

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=xEdG8CudEmw ]

AppSheetアプリTV

https://www.youtube.com/@AppSheetAppTV



AppSheetアプリマーケット

https://appsheet.sho-case.net/

今後の展開

SHO-CASEは、「パッケージソフトに現場を合わせる」のではなく、「現場の業務に合わせてアプリを進化させる」ノーコードDXを推進しています。今後も施工管理、安全書類、検査・品質管理など、建設現場の実務に即したアプリ開発とノウハウ提供を通じて、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

リリース日

2026年2月2日

会社概要

株式会社SHO-CASEは「建設・内装・イベントの現場をDXする会社」です。

Googleが提供するノーコードアプリ「Appsheet」を使ったノーコードアプリ開発を行っています。

建設業界向けのノーコードアプリが無料でダウンロードできる「Appsheetアプリマーケット」を運営しています。

詳しい内容は以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000124942.html

名称：株式会社SHO-CASE

所在地：〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内 YOXO BOX OFFICE 3F

代表者：代表取締役 高村 勇介

設立：2020年10月

URL：https://sho-case.net/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SHO-CASE

担当：広報担当

mail：media@sho-case.co.jp

代表番号：045-900-8686

お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBh8-iJdR_3mS0vkvEbaDEVyrLdWgPIRLObm3hSM5WVU35jg/viewform