【期間限定】高級入浴剤「Chapon」、想いを返す“香りのホワイトデー”ギフトを販売開始

株式会社Tokel

株式会社Tokel（本社：東京都板橋区、代表取締役：瀬戸口翔大）は、高級入浴剤ギフトブランド「Chapon（チャポン）」より、“想いをかえす、香りのホワイトデー”をコンセプトとした期間限定ギフトを発売いたします。今年のホワイトデーは、バレンタインへの感謝の気持ちを"香り"で届ける、Chaponならではの特別なギフトコレクションをご用意しました。大切なパートナーへのお返しはもちろん、日頃の感謝を伝えたい友人や家族へ、そして自分自身を労わるギフトとしてもお選びいただけます。

■ホワイトデー限定ギフトについて

ホワイトデーは、大切な人に「ありがとう」を伝える特別な日。Chaponでは、香りの専門家がブレンドしたアロマ入浴剤を丁寧に詰め合わせた、2本セット・4本セットの限定ギフトをご用意しました。

心とけあう ホワイトデー限定 2本セット

ラベンダーのやすらぎにゼラニウムの華やかさが重なり、 やさしく穏やかなフローラルの香りが、感謝の気持ちをそっと届けます。 「ありがとう」の想いを香りにのせて届ける、ホワイトデーにぴったりのセットです。

販売場所：Chapon公式オンラインストア

販売期間：2026年2月13日（金）～3月14日（土） ※なくなり次第終了

商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-whiteday-2-1

心とけあう ホワイトデー限定 4本セット

ラベンダーやゼラニウムの穏やかなフローラル、 フランキンセンスのあたたかく落ち着いた余韻、マンダリンのやさしい甘さ。 4つの香りが日替わりで寄り添い、 忙しい毎日のなかに"ほっとゆるむ時間"をつくってくれます。 日頃の感謝を伝えるホワイトデーのひとときや、 大切な人を労わる贈り物にもおすすめのセットです。

価格：5,580円（税込）

販売場所：Chapon公式オンラインストア

販売期間：2026年2月13日（金）～3月14日（土） ※なくなり次第終了

商品URL：https://store.chapon.jp/products/set-box-limited-whiteday-4-1

それぞれの想いに寄り添う、香りのホワイトデー

・友人や家族へ、日頃の感謝をそっと添えて

・そして、自分自身へ、がんばった日々へのご褒美として

シーンや想いにあわせて選べる、Chaponのホワイトデー限定ギフトです。

■「Chapon (チャポン)」について

日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？

Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然アロマ入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然アロマ100%の贅沢な香りで忙しい日常を忘れる、特別なくつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は25万本を突破。三越伊勢丹やBIRTHDAY BARなどの全国のギフト専門店で取扱開始。バスソルト初グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天 部門ランキング1位獲得。

ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/

取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores

公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/

公式X：https://x.com/chaponjp

LINE公式アカウント： https://page.line.me/417gpyps

■ 会社概要

社名：株式会社Tokel

所在地：東京都板橋区徳丸1-23-16

代表：瀬戸口 翔大

設立：2020年9月9日（温泉の日）

事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売

会社HP：https://tokel.jp

■ お問い合わせ先

広報担当：瀬戸口

電話：050-3183-8899

メール：media@tokel.jp