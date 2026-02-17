ALLYNAV Taurus80Eスマート草刈機、早期導入を支援する導入支援プログラムを開始

AllynavAG株式会社

株式会社ALLYNAVAG（本社：北海道）は、Taurusスマート草刈機の導入を検討される法人および事業者向けに、導入効果の事前相談から最適導入設計までを一体で支援する「導入支援プログラム」を開始しました。




■ Taurusスマート草刈機の特長と優位性

Taurusスマート草刈機は、法面や荒地などの危険区域での作業を想定して設計された無人型草刈機です。


主な特長は以下の通りです。


・不整地への対応力
・遠隔操作による作業者の安全確保
・人手不足対策としての省人化運用
・作業品質の均一化と効率化



従来の人力作業に比べ、作業者の負担軽減と安全性向上が期待できます。
メインの胴体下に大きな草刈り主刃と可変可能な副刃が付属しており、木材などの木の幹も気づつけない特殊な業界最新鋭の機構を兼ね備えています。
カメラユニットも前後に付属しており遠隔監視にも優れた走破性と作業性の優れた無人機器です。
教習制度や整備制度を準備しており、安心してご購入いただける環境をご提供いたします。
さらに実際に使ってみた時に見える生い茂った草を刈っていく素早さとパワーに驚くことは間違いがありません。




草丈が高い場所を刈るイメージ画像。実際のテスト済みですが必要に応じて全国の代理店でデモ会を実施致します。

■ 導入効果の事前相談

導入前には、


・年間作業時間の削減想定
・外注費・人件費との比較整理
・繁忙期対応の安定化効果
・事業負担軽減の可能性


をヒアリングし、設備投資としての合理性を検討いただけます。


※削減効果や回収期間は、作業規模や運用条件により異なります。



お客様に合わせたプランをご提案

■ 導入スケジュール設計支援

草刈シーズン直前では調整が難しくなる導入工程も、今であれば余裕をもって進めることが可能です。


ALLYNAVAGでは、


・納期目安の提示
・社内決裁対策の整理
・繁忙期逆算型スケジュール設計


を通じ、無理のない導入計画を構築します。



導入スケジュールをお客様の事情に合わせた事前準備で支援

■ 導入前リスクコンサルティング

さらに、


・作業環境調査
・事故・損害リスク想定
・通信適合診断
・保険加入支援


を行い、安全かつ確実な導入経路をご提案します。



利用前に様々な想定をしておくことが効果的な活用の近道

■ 今は“準備優位”を確保できるタイミング

草刈シーズン本格化前の今は、価格競争のタイミングではなく、計画的に導入できる環境を確保できる時期です。


ALLYNAVAGは、Taurusスマート草刈機の円滑な導入と安全な運用体制の構築を支援します。







※本内容は導入検討の参考情報であり、具体的な費用・条件等は個別ヒアリング後にご提示いたします。


■【お問合せ先】

全国の販売店、又は各パートナーへお問合せください。


お客様に最善な、お近くの販売店様をご紹介いたします。

【リリース元】
ALLYNAV JAPAN / AG株式会社（アリナビ ジャパン / エージー）
Mail：servicecenter@allynav-ag.com

【戦略的パートナー】
株式会社MAZEX (マゼックス）
TEL：072-960-3221
Mail：company@mazex.jp

【導入支援パートナー】
株式会社AIRSTAGE
TEL:011-887-8263
Mail：agri@rc-airstage.com



