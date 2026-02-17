最新デジタルマーケティングを学べる無料勉強会を開催― ECモール売上最大化に向けた化粧品の情報戦略設計を学べる実践型セミナー ―

はじめに

one move株式会社

ONE Lab（ワンラボ）は、one move株式会社が運営する“デジタルマーケティングを科学する”専門チームです。アルゴリズム分析や最新トレンドの検証を継続的かつ体系的に行い、マーケティング成果の最大化を追求しています。

日々、200社を超えるクライアント様の戦略設計・企画・運用・分析改善に携わる中で得た知見をベースに、Z世代の感性に響くクリエイティブ制作や、インフルエンサーを活用したプロモーション、成果につながる広告運用をテーマとしたセミナーを展開。各領域のスペシャリストが講師として登壇し、実務に直結するノウハウを提供しています。

加えて、ONE Labではナレッジの体系化や新たなマーケティング手法の研究・検証にも積極的に取り組んでおり、変化の早いデジタル市場へ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

今回の勉強会では、日々の分析や現場で培った知見を基に、企業成長に貢献するマーケティング戦略やSNS活用の実践を紹介。明日から取り入れられるエッセンスを、分かりやすくお届けする内容となっています。

無料勉強会のテーマ：ECモール売上最大化に向けた化粧品の情報戦略設計

本セミナーでは、化粧品ブランドの売上拡大に寄与する「美容口コミサイト対策×Instagram運用」の連動戦略を解説します。

近年、購入前に口コミを確認する行動は一般化しており、特にECモールのセール時期には実は美容口コミサイトのセッション数・アクション数が大きく伸長することをご存知でしょうか。口コミを参考にする女性は9割を超えており、その対策が重要性を増しています。その一方で、コスメ購買においては商品に含まれている美容成分がもたらす効果を重視して購買の意思決定をする“成分買い”が定着してきており、成分に関する専門性の高い情報はブランド自らの発信が不可欠です。

本セミナーでは、公式SNSアカウント運用と美容口コミサイト対策を連動して行うことで、ターゲットの情報収集の受け皿としてしっかり機能させ、ECモールを中心としたオンライン上での購買チャネルにおける売上拡大をいかに実現するかを解説します。

開催日時と参加方法

日時 ：2026年3月3日（火）12:00（※今回のテーマ）

日時 ：2026年3月10日（火）12:00（※以下、別のテーマ）

日時 ：2026年3月17日（火）12:00

日時 ：2026年3月24日（火）12:00

参加方法：事前のお申し込みは不要です。

お時間になりましたら以下のURLにアクセスしてください。

https://meet.google.com/jdd-dbrf-skn

※カメラ・マイクはOFFで問題ございません。

※毎週火曜日正午より、様々なテーマで勉強会を行っております。

ミーティングURLは共通です。

会社概要

会社名 ：one move株式会社

設立 ：2020年6月

代表取締役：原 慎吾

所在地 ：東京都三鷹市井の頭5－12－17

事業内容 ：SNSプロモーション事業、有料職業紹介事業

関係会社 ：株式会社ピアラ(東京証券取引所スタンダード市場)