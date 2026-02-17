第4回「老後の日」フォトコンテスト開催 家族の時間、仲間との笑顔、介護のあたたかい瞬間を募集 応募期間：2026年2月17日午前10時～4月16日正午
グッドタイムリビング株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：河合 淳）は、2026年2月17日より、第4回「老後の日」フォトコンテストの応募受付を開始いたします。本コンテストは「あなたのグッドタイム！」をテーマに、シニアの皆さまの日常や、家族や仲間との笑顔、一生懸命に向き合った「介護」の思い出などを収めた写真を募集するもので、6月5日の「ろうごの日」（神戸市老人福祉施設連盟制定）に向けて開催いたします。第1～2回選考にて選出・発表する「優秀賞」（合計8作品）の中から「グッドタイム大賞」（最優秀賞）として1作品を選出し、6月上旬に発表いたします。
本コンテストが、シニアの皆さまをはじめ多くの方にとって、かけがえのない思い出を振り返る機会となることを願っております。たくさんのご応募を心よりお待ちしております。
■第4回「老後の日」フォトコンテスト開催概要
応募期間：2026年2月17日（火）午前10時～4月16日（木）正午
応募方法：当社公式ホームページのコンテスト特設ページにて応募要項をご確認の上
「WEB応募フォーム」「Instagram」よりご応募ください。
コンテスト特設ページ https://www.gtl-daiwa.co.jp/photocontest_26.html
結果発表：
※いずれも当社公式ホームページ特設ページおよび当社公式SNSにて発表いたします。
コンテスト特設ページ
選 考：藤岡 優介氏（ヤサシイシャシン株式会社／Photographer）、グッドタイムリビング「老後の日」フォトコンテスト運営事務局
■「ろうごの日」について
「兵庫県神戸市の神戸市老人福祉施設連盟が制定。超高齢社会の中で高齢者も若者も何を考え、何をなすべきなのかについてみんなで考え、共に支え、社会を発展させるための行動を起こす日とした。キャッチコピーは『高齢者の元気は、若者の元気、社会の元気』。日付は６と５で『ろうご』と読む語呂合わせから。」
（一般社団法人 日本記念日協会ホームページhttps://www.kinenbi.gr.jp/ より）
■グッドタイムリビング株式会社 会社概要
本 社：東京都中央区八丁堀3丁目4番8号
設 立：2005年4月1日
事業内容：
（1）有料老人ホーム、シニア向けマンション等の運営
（2）上記施設等で必要とされる生活支援関連サービスの提供
（3）介護サービスの提供
（4）（1）～（3）に付随、関連する各種サービス
URL：https://www.gtl-daiwa.co.jp/