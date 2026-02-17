【新機能】株式会社Picaro.AI、検索キーワード別コントリビューション比較分析機能を提供開始

株式会社Picaro.ai

株式会社Picaro.AI（本社：横浜みなとみらい、以下 Picaro.AI）は、Amazonベンダーおよびセラー向け分析プラットフォーム「Picaro.AI」において、新たに検索キーワードレベルのコントリビューション比較分析機能の提供を開始しました。本機能により、全体KPIの変化を検索キーワード単位で分解し、それぞれがどれだけ寄与したかをbps（ベーシスポイント）ベースで可視化することが可能になります。

Picaro.AIのサービス詳細はこちら :https://www.picaro.co.jp/picaro-ai

従来の広告レポーティングでは、キャンペーン単位や広告グループ単位の集計値を中心とした分析にとどまるケースも多く、検索キーワードレベルまで踏み込んだ比較分析は限定的でした。その結果、全体数値の増減は把握できても、「どの検索キーワードが成果改善の主因だったのか」「どのキーワードが効率悪化を引き起こしたのか」まで特定するには、追加の手動分析が必要になることがありました。

今回Picaro.AIが提供を開始した検索キーワード別コントリビューション比較分析では、期間比較（前週比、前月比、セール前後比較、施策前後比較など）を前提に、KPIの変化をキーワード単位で寄与度分解します。これにより、ユーザーは感覚や経験則ではなく、全体指標の変化に対する各検索キーワードの影響度を定量的に把握できます。

たとえば、全体ACoSの上昇に対して、どの検索キーワードが何bps押し上げたのか、CVR改善のうちどのキーワードが主要な改善ドライバーだったのか、といった分析を即座に確認できます。影響インパクトの大きいキーワードから優先的に最適化できるため、改善アクションの精度とスピードが向上します。

本機能の主なメリットは以下の通りです。

- 全体KPIの変化を検索キーワード単位で寄与度分解できる- セール前後や施策前後の比較で、成果要因と影響要因を特定できる- 集計レポートでは見えにくい改善ドライバーを特定できる- 影響インパクトベースで優先順位付けができる- 入札、SEO、商品ページ改善などの施策評価をキーワード別に検証できる- レポーティングの透明性と説明力を高められる

Picaro.AIはこれまでも、商品レベルや広告キャンペーンレベルでのコントリビューション分析、期間比較、Contribution可視化を提供してきました。今回の検索キーワードレベルへの拡張により、より実務に直結した粒度での比較分析が可能となり、Amazon運用におけるデータドリブンな意思決定をさらに強力に支援します。

Picaro.AIは今後も、単なるデータ可視化にとどまらず、「判断に使える分解分析」を中核とした意思決定支援プラットフォームとして、機能拡張を継続してまいります。

無料で使ってみる :https://picaro.ai/sign-up

■ 会社概要

株式会社Picaro.AI

所在地：横浜みなとみらい

URL：https://picaro.co.jp

事業内容：Amazonベンダー・セラー向けアカウント運用代行及び分析プラットフォームおよび運用支援サービスの提供

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Picaro.AI 広報担当

https://picaro.co.jp