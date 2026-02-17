地域の挑戦は、どうすれば「続いていく」のか？
認定NPO法人SET（本部：岩手県陸前高田市／理事長：三井俊介）は、2026年に刊行予定の書籍『縁がめぐるまちづくり（仮）』（英治出版刊行予定）を、地域で挑戦する若者へ「ギフト」として届ける100名限定プロジェクト(https://note.com/setforjapan/n/n2387c010fe9e)を開始しました。
■ 公募開始から10名超が応募。「続けたい」という声が届いています
募集開始からすでに10名以上の応募が寄せられています。応募フォームには、次のような声が届いています。
「地域おこし協力隊として活動中。任期後も続けたいが不安がある。それは共に創るパートナーが不在であること。」
「自分自身で価値を創り出したいと思えているが、実際どうやって価値を創るかに悩んでいる。」
「地域での活動を始めたこの2年間で日々模索しているのですが、なかなか一人では前に進むことが出来ていないというのが現状です。」
応募者は、中学生、大学生、25歳以下の若手実践者、地域おこし協力隊などさまざまです。
共通しているのは、「続けたい」という意思でした。
■ 震災から15年。見えてきたのは「続かない構造」
SETは東日本大震災をきっかけに、若者と地域住民が出会い、共に挑戦する場を15年間つくってきました。その中で何度も直面してきたのは、
・人は集まるが、関係が続かない
・成果は求められるが、迷いは共有しづらい
・挑戦している人ほど、孤立しやすい
という現実です。今回刊行予定の書籍は、成功事例集ではありません。うまくいかなかった試行錯誤、続ける中で起きた衝突や葛藤、それでも関係が積み重なっていったプロセスを記録した一冊です。「どうすれば続くのか」という問いに対する、 現場からの具体的な知見をまとめています。
■ これは単なる「無料配布」ではありません。
本プロジェクトはクラウドファンディング(https://for-good.net/project/1002764)と連動しています。
支援金を原資に、地域で挑戦をしている方へ書籍をギフトとして届けます。さらに、希望者はオンライン読書会や少人数対話の場に参加できます。
目的は、本を渡すことではありません。
地域で挑戦している人が、「自分だけではない」と実感できる状態をつくることです。
応募は選考ではありません。成果や実績は問いません。
「始めたばかり」
「まだ形になっていない」
「これからやってみたい」
そうした段階でも応募できます。
■ 若者の挑戦と、応援の循環をつくる
応募が増えることで、「届けたい相手がいる」という具体性が生まれます。それがクラウドファンディングの支援(https://for-good.net/project/1002764)を後押しし、さらに多くの若者へ届けられます。支援者にとっても、これは単なる寄付ではありません。地域で挑戦する若者に「応援している人がいる」という証を贈る行為です。
挑戦者と支援者が分断されるのではなく、関係がめぐる構造を目指しています。
■ 理事長 三井俊介 コメント
「この本は、知識を広めるためのものではありません。 地域で挑戦している人が、折れずに続けられる社会をつくるためのものです。全国にあなたを応援している人がいるという『証』として、受け取ってほしいと願っています。」
■ 募集概要
内容：書籍『縁がめぐるまちづくり（仮）』寄贈＋実践者ネットワーク招待
対象：25歳以下の若者／地域おこし協力隊／活動歴5年以内の実践者
費用：無料（クラウドファンディング支援によるギフト）
募集締切：2026年5月30日
定員：100名
詳細・申込ページはこちら(https://note.com/setforjapan/n/n2387c010fe9e)
■ 認定NPO法人SETについて
SETは「一人ひとりの“やりたい”を“できた”に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う“続く関係”を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。
【団体概要】
認定特定非営利活動法人SET
所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6
理事長：三井俊介
設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）
公式サイト：https://www.nposet.org
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja
公式Podcast:Spotyfiy: https://x.gd/wCm6h
Amazon Music: https://x.gd/TjRP0
【取材に関するお問い合わせ】
広報担当：set.forjapan@nposet.com
電話：0192-47-5747